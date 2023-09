DDMs da região devem se tornar 24 horas até o final de 2024

Atualmente, apenas 11 das 140 Delegacias de Defesa da Mulher no estado funcionam sem interrupção

O governo estadual tem como meta até o final de 2024 expandir o funcionamento das DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) para atendimento 24 horas.

Atualmente, apenas 11 das 140 DDMs no estado funcionam sem interrupção. As demais operam de segunda a sexta-feira, das 9 às 19h.

Na região, apenas Campinas conta com uma DDM que funciona ininterruptamente. As outras 10 estão localizadas em Sorocaba, Santos, Barueri e na capital paulista.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para Nathália Alves Cabral, delegada da DDM de Sumaré, a presença de unidades operando 24 horas é fundamental porque alguns crimes são especialmente sensíveis, e muitas mulheres preferem relatar as ocorrências a servidoras da DDM, onde, geralmente, trabalham mulheres.

A delegada observa que, embora as cidades da região não possuam delegacia da mulher aberta 24 horas, há a chamada “sala lilás”, onde as vítimas podem fazer relatos e entrar em contato com policiais civis mulheres de São Paulo para registrar ocorrências.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Americana, Jéssica Ventura Vieira também apoia a ideia de DDMs funcionando 24 horas.

No entanto, ela destaca a importância do governo estadual em compreender a necessidade de apoio a essas mulheres para que a medida seja eficaz.

“Não basta estender o funcionamento das DDMs para 24 horas sem expandir os outros serviços de apoio, como juízos de plantão, casas de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e atendimento psicológico e social”.

Para ela, a eficácia das DDMs 24 horas está diretamente relacionada à disponibilidade desses serviços complementares que garantem o acolhimento e proteção adequados às vítimas.