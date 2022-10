Dalben e Ana Perugini são eleitos para Assembleia Legislativa

Os candidatos a deputado estadual que se destacaram na região foram Dirceu Dalben, que conseguiu se reeleger ao segundo mandato pelo Cidadania, e Ana Perugini, que retorna à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) pelo PT.

Com base eleitoral na região do Matão, em Sumaré, Dalben conseguiu 93.397 votos, mas ainda depende de recurso judicial para assumir o cargo no próximo ano. Confiante no resultado, ele pretende retomar os projetos para a região. Ele já foi prefeito de Sumaré, vereador e presidente da Câmara e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas.

Dirceu Dalben, com votos sub judice, e o filho Luiz, prefeito de Sumaré – Foto: Divulgação

“Agradeço a Deus pela saúde, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar com minha família e com todos mais essa realização. Meu sentimento é de gratidão pelo trabalho de cada pessoa que nos ajudou Nós realizamos uma campanha limpa, sem ataques. Respeitando os demais candidatos”, comentou.

O prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) e filho de Dirceu destaca que ficou feliz com a votação expressiva. “Mostrou sua dedicação não somente por Sumaré, mas também por toda Região Metropolitana de Campinas. Na cidade em que sou prefeito, ele se dedicou a vida toda e as pessoas souberam reconhecer. Sou muito grato por tudo o que aconteceu”, afirmou.

Ana Perugini após votar neste domingo, em Hortolândia – Foto: Divulgação

Ana Perugini foi reeleita ao terceiro mandato como deputada estadual com 79.061 votos. Também foi deputada federal e vereadora de Hortolândia.

“Venho reafirmar nosso compromisso com a nossa cidade e região. Mais do que nunca nosso compromisso é reconstruir nosso País, olhando para as pessoas que estão sem emprego, que precisam recuperar seus direitos à alimentação, além da valorização das mulheres”, enfatiza.

Ana afirma ainda que a educação é importante para fortalecer o País. “A proposta do [Fernando] Haddad foi muito importante com as criações dos institutos federais, quando foi ministro da Educação e agora como governador vai criar os institutos estaduais em parceria com o Paula Souza, para que tenhamos uma educação de qualidade. Fica aqui o nosso agradecimento”, completou a deputada eleita.