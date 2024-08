Curso da CPFL de aperfeiçoamento para operação do sistema elétrico tem inscrições até dia 30 - O Liberal

Capacitação é oferecida em parceria com o Senai e conta com 20 vagas; aulas vão de outubro a dezembro

O Grupo CPFL está com as inscrições abertas para o curso gratuito de aperfeiçoamento profissional para operação do sistema elétrico de potência. A capacitação, em parceria com o Senai, conta com 20 vagas e receberá inscrições pelo site da empresa, até o dia 30 de agosto.

As aulas vão de 7 de outubro a 12 de dezembro deste ano, no formato híbrido. É preciso ter formação técnica concluída em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica (com documento comprobatório), ter no mínimo 18 anos e residir na região metropolitana de Campinas.

As etapas do processo seletivo serão eliminatórias e ocorrerão entre 2 e 27 de setembro. Serão feitos avaliação de conhecimentos (online), teste psicológico, aplicação de dinâmica em grupo e entrevista individual.

A empresa ressalta que a participação no curso não garante qualquer vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço

Inscrições: até 30 de agosto

Link: Escolas de Operadores | CPFL (grupocpfl.com.br)

Período das aulas: de 7/10 a 20/12

Horário: Segunda a sexta, das 18h às 22h e aos sábados das 8h às 17h.