Crises de ansiedade entre crianças e adolescente desafiam pais e escolas

Quando as aulas presenciais retornaram, no começo deste ano, Pedro (nome fictício), de 11 anos, tentou, mas não conseguiu frequentar a escola. Ele está matriculado em uma unidade estadual, em Nova Odessa. De acordo com a mãe, uma auxiliar de administração de 38 anos, o filho desenvolveu síndrome do pânico.

“Passou pelo pediatra, foi encaminhado para o psiquiatra e psicólogo. Está tomando remédio, mas ainda não melhorou. Não consegue se socializar com os amigos nem com a professora. Precisa de tratamento contínuo com terapeuta e estou aguardando na fila do SUS [Sistema Único de Saúde]”, relata a mãe.

O sofrimento de Pedro foi e ainda é sentido por outras crianças e adolescentes, tanto da rede pública como da privada, após praticamente dois anos de aulas remotas ou híbridas por causa da pandemia da Covid-19. Muitos desenvolveram fobia ou insegurança, crises de ansiedade, entre outros sintomas.

Não à toa, cerca de 100 psicólogos passaram a atuar presencialmente nas diretorias regionais de ensino, na rede estadual, a partir de junho. O Programa Conviva (Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) prevê o atendimento nas escolas dos alunos e em alguns casos, dos professores.

Muitos alunos desenvolveram fobia ou insegurança, crises de ansiedade, entre outros sintomas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Coordenadora do Núcleo Pedagógico do Conviva e psicóloga atuante na Diretoria de Ensino de Americana, que responde também por Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, Kelly Patrícia Grazzi diz que os meses de fevereiro e março foram os mais difíceis nas escolas da região.

De acordo com ela, os estudantes dos ensinos fundamental e médio não queriam frequentar a escola. As unidades de ensino, afirma Kelly, tiveram que fazer um trabalho de busca ativa.

“No começo, recebemos vários atestados médicos de adolescentes com depressão. Muitas crianças pedindo para ligar para os pais, se queixando de dor de cabeça, com coração batendo mais forte, com ânsia, eram casos recorrentes. Isso começou a preocupar”, relata.

A psicóloga explica que o programa Conviva foi criado para que todas as escolas tivessem um ambiente de aprendizagem solidária, colaborativa, acolhedor e seguro.

“Ficamos muito tempo em casa e desaprendemos um pilar muito importante que é a convivência. Dentro das escolas, quando voltamos a viver nesse convívio com o outro, existia muito medo de pegar Covid, de morrer. Os estudantes estavam sentindo ansiedade, pavor e começaram a conviver com outros que também estavam com medo. Penso que isso foi o grande gerador, essa falta de convivência com o outro”, analisa Kelly.

João (nome fictício), 14 anos, estuda em uma escola pública na Praia Azul, em Americana. Ele sentiu na pele as consequências da falta de convivência. Ficou inseguro com os colegas e professores, tinha medo de errar, de ir mal nas provas e uma ansiedade desenfreada de recuperar o tempo perdido. “Ele está melhor, mas não como era antes da pandemia”, diz a mãe, uma dona de casa de 44 anos.

COMEÇO DIFÍCIL. No colégio particular Dom Bosco, em Americana, nas primeiras semanas do início do ano letivo, a escola teve que socorrer vários alunos, especialmente do ensino médio, que apresentaram crises de ansiedade, agorafobia (medo de lugares e situações que possam causar pânico, impotência ou constrangimento) e choro compulsivo.

“Além desses, diria que quase a grande maioria [dos alunos] relata que a pandemia contribuiu para o desenvolvimento ou aumento da ansiedade”, afirma Claudia Presotto, coordenadora pedagógica do ensino médio do Dom Bosco.

De acordo com ela, os principais sintomas relatados ou apresentados foram falta de ar, taquicardia, crise de choro, transtornos alimentares e obsessivo compulsivo, síndrome do pensamento acelerado, medo de multidões e angústia.

Casos semelhantes aconteceram também no Colégio Americana. “Hoje a gente pode dizer que as coisas estão muito mais tranquilas e podemos detectar os casos de ansiedade com mais facilidade. Chamamos as famílias, explicamos o que está acontecendo, conversamos particularmente com cada aluno, fazemos encaminhamento para tratamento com psicólogo e ainda estamos chamando os estudantes periodicamente para conversar, para saber como estão”, relata Adriana Scarpwlim, coordenadora pedagógica da escola.

Reconhecer os sentimentos da criança ou do adolescente é o primeiro passo

Validar e reconhecer os sentimentos da criança ou adolescente, sem julgamentos, é o primeiro passo para ajudá-los a enfrentar essas crises de ansiedade, medo, insegurança, pânico, entre outros.

“Se seu filho diz: ‘estou triste porque meu amigo não voltou para a escola’, os pais podem pensar que mostrar ao filho que existem sofrimentos muito maiores, como por exemplo, as muitas mortes por Covid, fará com que ele não se sinta mal pela ausência do amigo. Porém, o que conseguimos com isso é fazer com que o filho se sinta mal com seu próprio sentimento, pois o inferiorizamos a partir de nosso julgamento”, explica Danila Di Pietro, especialista em competências socioemocionais e pesquisadora do Gepem (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral) da Unicamp/Unesp.

Portanto, afirma, crianças e adolescentes podem e têm direito a sentir qualquer emoção: raiva, tristeza, nojo, o que se limita é a ação que se tem com base em tal sentimento. Nesse sentido, a especialista recomenda que os pais validem e reconheçam os sentimentos do filho, como por exemplo: “Puxa, não sabia que estava com tantas saudades de seu amigo. Não deve estar sendo fácil, hein?”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Danila também destaca a importância de dedicar tempo para escutar e perceber os filhos ao longo da rotina diária. Porém, fazer isso com interesse e dedicação. “Por vezes, consideramos que se não estão aprontando, estão bem. Mas como estamos falando da esfera íntima, a criança ou adolescente pode estar vivendo muitas guerras internas, alerta”, diz.

Psicóloga e pedagoga docente da Faculdade de Psicologia da PUC-Campinas, Rita Khater afirma que os adolescentes, hoje em dia, carregam um grau de ansiedade ainda não resolvido e uma insegurança ao retorno no contexto social, no convívio com os demais e hábitos ou sofrimentos da época de isolamento ainda permanecem.

“As inabilidades pessoais acabam piorando. Crianças e adolescentes estão mais fragilizados, por serem mais frágeis mesmo, mais suscetíveis a essas questões que nos foram impostas. Eles precisam, agora, readquirir as habilidades interpessoais e trabalhar com as intrapessoais para perceber esses sentimentos”.

Escolas precisam acolher e incentivar interação de alunos

A escola tem papel fundamental nesse momento de dificuldade enfrentado pela maioria dos alunos. De acordo com especialistas, é necessário que tenham ações intencionais de acolhimento desses estudantes, que criem momentos para que manifestem sentimentos, preocupações e que essas sejam legitimadas.

“Nesse momento em que nossas crianças e jovens estão se sentindo desesperançosos seria bastante válido a escola trabalhar com o valor da esperança, das pequenas conquistas, da celebração do grupo na escola que pode se apoiar”, sugere a pesquisadora Danila Di Pietro.

Volta às aulas presenciais de alunos de escola em Americana, em novembro de 2021 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Colégio Americana, por exemplo, adotou algumas estratégias no intuito de ajudar os alunos a reverter esse quadro. A escola intensificou atividades que envolvem o próprio corpo, provocando maior interação nas aulas de educação física. Também aumentou o número de aulas de artes para que os estudantes trabalhassem em dupla ou grupo e, dessa forma, obrigados a trocar ideias e interagir mais.

“Isso trouxe à tona muitos sentimentos, o que nos permitiu fazer as intervenções para ajudá-los”, afirma Adriana Scarpwlim, coordenadora pedagógica da escola.

Com a pandemia e a demanda psicológica que se acentuou, o Colégio Dom Bosco criou um protocolo afetivo para o retorno presencial e intensificou ações de conscientização e acolhimento. Uma delas é o projeto “Café na Ágora”.

Por meio da iniciativa, os alunos são convidados a participar de uma roda de conversa para partilharem sentimentos, falarem sobre projetos de vida, relacionamentos e demais assuntos que possam fortalecer o sentimento de pertencimento, confiança e segurança.

“A escola sempre teve um papel importante na constituição do ser humano. Agora, mais do que nunca, as unidades de ensino têm que olhar e ver quais são os sofrimentos desses adolescentes e crianças porque eles não são os mesmos quando saíram para o isolamento. Perderam o contato, o convívio, tudo que se ganha das relações interpessoais, num ambiente escolar, social”, enfatiza a psicóloga Rita Khater.