Crianças e adolescentes serão prioridade em vacinação contra dengue

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (15) que a vacinação contra a dengue terá início em fevereiro, com prioridade para crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. O País espera receber até seis milhões de doses da vacina em 2024, sendo que cada pessoa precisa de duas doses. Portanto, a projeção é vacinar no máximo três milhões de brasileiros neste ano.

Vacina Qdenga já é vendida na rede particular – Foto: Rogério Vidmantas / Prefeitura de Dourados

A definição da faixa etária de início da vacinação será realizada em uma reunião agendada para o dia 25 deste mês, bem como a quantidade de doses a serem distribuídas aos estados. O imunizante Qdenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma, está disponível em clínicas particulares de Americana desde junho de 2023, com um custo inicial de R$ 400 por dose.

Em 21 de dezembro do ano passado, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue no SUS (Sistema Único de Saúde). Entretanto, a vacinação em larga escala será inicialmente limitada, devido à capacidade restrita de fornecimento de doses pelo fabricante.

Em Americana, apesar da queda de 87% nos casos de dengue no ano passado, em comparação com 2022, o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira, alerta para a importância da vigilância contínua. Ele ressalta que em períodos de baixa incidência da doença há o risco de relaxamento nas práticas de combate aos criadouros, podendo levar a possíveis epidemias.

Dos 568 casos confirmados da doença no ano passado, 93 foram em crianças e adolescentes de 1 a 15 anos, 137 em adolescentes e adultos de 16 a 29 anos, bem como 265 em moradores de 30 a 59 anos. Além disso, 72 casos foram registrados em pessoas com 60 anos ou mais. Um bebê com menos de um ano também entrou para as estatísticas da doença.

O secretário de Saúde destaca duas principais ações para o combate à dengue em 2024: a intensificação das visitas de vigilância e a tentativa de renovar uma parceria com a CPFL para identificação e informação de criadouros.

Em 2022, ano em que o município teve 4.302 notificações positivas e oito óbitos, a parceria com a CPFL envolvia a observação do ambiente dos imóveis durante a leitura dos relógios de força, identificando possíveis criadouros e acionando a unidade de vigilância para verificações in loco. O secretário destacou a importância dessa cooperação para um combate mais efetivo à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.