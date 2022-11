Criança de 3 anos morre após cair do 10º andar de um prédio em Piracicaba

Uma criança de 3 anos morreu na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 15h40, após cair do 10º andar de um prédio, localizado na Rua Dom Pedro I, no Centro de Piracicaba.

Segundo depoimentos colhidos do porteiro e da empregada de um apartamento do andar inferior, o menino estava na lavanderia chorando e procurando pela mãe alguns segundos antes da queda. A janela do cômodo estava aberta e não possuía tela de proteção.

Movimentação em frente ao prédio onde ocorreu o acidente, no Centro de Piracicaba – Foto: Claudinho Coradini / Jornal de Piracicaba

A doméstica, que estava escutando a situação da lavanderia do andar debaixo, viu apenas o vulto da criança caindo de uma altura de aproximadamente 30 metros. Já o porteiro imediatamente foi até o local para verificar a queda, acionar a emergência e procurar o pai – que estava trabalhando em um comércio. Quando retornou, a mãe já estava ao lado do corpo da criança.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência, mas quando chegaram ao prédio, os médicos constataram a morte instantânea.

“As equipes constataram que, a princípio, a criança subiu na sacada da lavanderia do apartamento e, infelizmente, ela acabou se projetando para o solo. Nós chegamos no local com a equipe avançada e infelizmente foi constatado o óbito”, afirmou o tenente André Giuliano Bovolon, do Corpo de Bombeiros.

Os pais da criança, ambos chineses, deram as suas versões que não foram divulgadas pelo Boletim de Ocorrência.

O pai chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por conta do abalo emocional, e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Rezende. Posteriormente, a mãe também precisou ser levada a um pronto socorro pelas viaturas da PM.

Na manhã desta terça (15), no IML, o pai se revoltou com a situação novamente e teve de ser acalmado.

Segundo conhecidos da família, os pais possuem dois comércios em Piracicaba. O menino nasceu na cidade, uma vez que a família mudou-se para o município há seis anos.

Os investigadores foram acionados e a morte foi registrada como suspeita. O corpo foi levado para o IML de Piracicaba, onde será feito o exame necroscópico.