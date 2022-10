Criação de ‘cinturão de segurança’ tem adesões na região

O assunto foi discutido na última terça-feira, na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, em Jaguariúna - Foto: Adriano Rosa - Prefeitura de Campinas

As cidades da RPT (Região do Pólo Têxtil) demonstraram interesse em aderir ao convênio do Governo de Estado para implantação de um “cinturão de segurança”. O objetivo é unir os esforços entre as prefeituras, guardas municipais e polícias civil e militar, além da do compartilhamento de banco de dados e imagens de câmeras de vigilância.

O assunto foi discutido na última terça-feira, na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), em Jaguariúna. Participaram do encontro prefeitos e diretores da Polícia Civil.

O diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), Kléber Altale, afirma que, por enquanto, ainda não foi definido uma data para o começo dos trabalhos.

“Neste primeiro momento, estamos unindo esforços para a utilização de software compatíveis, entre os equipamentos que são utilizados nas câmeras de segurança. Dessa forma melhora a rapidez em uma eventual troca de informações entre as cidades”, disse.

Segundo Altale, outra ideia é a otimização do boletim de ocorrência online que poderia ser o mesmo entre as polícias e as guardas municipais.

“Para determinadas situações, o boletim não precisaria ser apresentado fisicamente nas delegacias, pois já estariam diretamente no mesmo banco de dados. Com exceção, nos casos em que demandam prisões em flagrante ou outras diligências”, explicou.

Em Americana, a administração informou que está disposta a participar do cinturão e já conta com as ferramentas necessárias para a adesão, como a chamada Muralha Digital, formada por câmeras de monitoramento.

O sistema está em funcionamento desde dezembro do ano passado e conta com 64 câmeras espalhadas em prédios públicos, praças, ecopontos e avenidas, além de 21 câmeras inteligentes instaladas em áreas estratégicas. Assim como Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, Nova Odessa também diz ter intenção de integrar a iniciativa regional.

Já Hortolândia condicionou a participação à devolução de servidores da guarda que estão cedidos às delegacias do Estado, já que a corporação do município sofre com o déficit de recursos humanos.