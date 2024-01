Crescimento de MEIs desacelera na região em 2023 após impacto da pandemia

Aumento no número de novos microemprendedores passou de 22% em 2020 para 8% no ano passado

O número de MEIs (Microempreendedores Individuais) na RPT (Região do Polo Têxtil) tem apresentado um aumento contínuo anual, porém, o ritmo de crescimento diminuiu significativamente no último ano, quando comparado ao período inicial da pandemia da Covid-19, em março de 2020.

Para se ter uma ideia, em 2019, a RPT contava com 55.588 MEIs. Esse número teve um aumento de 22% em 2020, atingindo 67.997. No entanto, ao comparar os anos de 2020 e 2021, o crescimento foi de 19%, totalizando 81.008 MEIs.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A tendência continuou, mas com uma desaceleração, registrando um aumento de 14% de 2021 para 2022, somando 92.065 MEIs.

No último ano, o crescimento foi ainda mais moderado, atingindo 8%, um total de 99.741 microempreendedores individuais.

Segundo Eliane Navarro Rosandiski, economista do Observatório PUC-Campinas, durante a pandemia o crescimento do teletrabalho e das ocupações em tecnologia da informação pode ter impulsionado a demanda por empregos sob o regime de PJ (Pessoa Jurídica). Contudo, com a volta à normalidade em 2023, essa demanda pode ter diminuído.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A economia retomou o padrão de funcionamento em 2023, superando a crise e a instabilidade de 2022 com o período eleitoral. Os números atuais podem ser novamente comparados com a fase pré-pandemia”, afirma.

A economista também destaca que a queda no percentual de aberturas de novas MEIs pode ser reflexo do aumento de vagas de trabalho com carteira assinada.

A terceirização, especialmente em contratos no setor de serviços, impulsiona a contratação por tempo determinado, tornando-se uma alternativa mais econômica para as empresas em comparação com a contratação de trabalhadores individuais via MEI.

Contribuição é reajustada

Com o recente reajuste do salário-mínimo para R$ 1.412 (antes R$ 1.320), a contribuição mensal do MEI também sofrerá aumento.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os novos valores, válidos a partir dos boletos com vencimento em 20 de fevereiro de 2024, refletem a inclusão de um montante referente à contribuição da Previdência Social (INSS) no DAS-MEI (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). A contribuição acompanha anualmente a variação do salário-mínimo.

Para o MEI, além de um valor mais baixo de contribuição, os impostos são fixos, independentemente do faturamento.

A regra se aplica desde que esteja dentro do limite anual (atualmente em R$ 81 mil). Assim, o novo valor do DAS-MEI em 2024 variará de R$ 70,60 a R$ 76,60, dependendo da atividade do empreendedor, sendo que algumas ocupações apenas pagam INSS.