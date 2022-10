Crédito do governo estadual beneficia 252 mulheres em Americana e região

A iniciativa faz parte do Banco do Povo - Foto: Governo de Sâo Paulo

O programa Empreenda Mulher, criado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico em agosto do ano passado, já beneficiou 252 mulheres da região de Americana com financiamento de R$ 2 milhões. A iniciativa faz parte do Banco do Povo.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o município de Hortolândia soma o maior número de beneficiadas pela linha de crédito. São 215 mulheres e um total aproximado de R$ 1,5 milhão. A cidade de Nova Odessa fica em segundo lugar com 22 mulheres e um montante de R$ 373 mil.

Americana tem, até o momento, 12 mulheres que recorreram ao programa para financiar, ao todo, R$ 172 mil. Em Sumaré, só três mulheres solicitaram a linha de crédito, num total de R$ 43 mil. No município de Santa Bárbara d’Oeste, não houve operação.

O programa possibilita acesso a crédito e oferta de cursos de qualificação com foco em empreendedorismo, comunicação e tecnologia. Podem participar mulheres com mais de 18 anos e residentes no estado de São Paulo.

Consultor de negócios do Sebrae-SP, Alan Tanno afirma que o programa é uma boa opção, pois é uma forma de apoiar e incentivar a entrada e permanência da mulher nos negócios a partir da realização de capacitação técnica e em gestão, além de possibilitar o acesso à crédito com condições especiais via Banco do Povo.

LINHAS DE CRÉDITO. Entre as opções oferecidas pelo programa, uma é voltada para as empreendedoras informais, com limite de R$ 15 mil. Para mulheres que são MEI (Microempreendedor Individual), tem ME (Microempresa), EPP (Empresa de Pequeno Porte), LTDA (Sociedade Limitada) e Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), o limite de microcrédito é de R$ 21 mil. O mesmo valor é destinado para produtoras rurais com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas).

Para ter acesso a linha de crédito é necessário concluir um dos cursos selecionados no Empreenda Mulher e posteriormente solicitar a linha especial do Banco do Povo.

Os cursos são realizados em parceria com o Sebrae-SP e as secretarias da Justiça e Cidadania, do Desenvolvimento Social e de Direitos da Pessoa com Deficiência. Entre as opções, destacam-se formalização, marketing digital, educação financeira e desenvolvimento pessoal.

FINANCIAMENTO. Antes de solicitar um empréstimo, seja ele qual for, o consultor do Sebrae orienta, primeiro, avaliar a real necessidade daquele dinheiro e como será usado. Para fazer essa análise, Alan recomenda utilizar o fluxo de caixa, que nada mais é do que o controle financeiro de contas a receber e a pagar. “Isso mostrará o montante que será necessário para financiar o capital de giro ou o investimento que a pessoa pretende realizar”, destaca.

Na sequência, o consultor diz que é preciso avaliar as linhas disponíveis no mercado, verificando condições e prazo para pagamento.

“É importante realizar uma simulação para verificar o valor da parcela e se cabe no fluxo de pagamento mensal do negócio”, sugere.

As inscrições para participar do programa devem ser feitas no site digital.sebraesp.com.br. Mais informações podem ser solicitadas na unidade do Banco do Povo do município.