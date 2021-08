NEI da Fundação Romi e Creche Urupê têm turmas com aulas suspensas após casos positivos

Todas as atividades presenciais do Maternal II da creche Urupê serão suspensas até o dia 18 - Foto: Marcelo Rocha - O liberal.JPG

Uma semana após a retomada das aulas presenciais, duas escolas da região tiveram turmas com atividades presenciais temporariamente suspensas por conta de casos positivos de Covid-19: o maternal 2 da Creche Urupê, da rede pública de Americana, e as classes de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2 do NEI (Núcleo de Fundação Integrada) da Fundação Romi, colégio particular de Santa Bárbara d’Oeste.

A Secretaria de Educação de Americana informou que todas as atividades presenciais do Maternal 2 da creche Urupê estão suspensas até o dia 18 de agosto. A medida foi adotada após uma aluna ter testado positivo no dia 4, com afastamento imediato da criança.

Como a organização das atividades estava escalonada, mais de uma professora teve contato com a criança, provocando a suspensão de todo a turma. Até o momento, nenhuma outra suspeita entre alunos e servidores da unidade foi relatada à Secretaria de Educação.

“A escola vem acompanhando o quadro dela, que não desenvolveu a forma mais grave da doença”, disse a pasta.

A Emei na escola segue funcionando normalmente no presencial. A pasta garantiu que não há outros registros nas demais 50 unidades de ensino da rede.

Particular

Com casos confirmados entre alunos e professores, o NEI suspendeu aulas em diversas turmas – o número total de salas não foi especificado. O retorno temporário ao ensino remoto ocorreu na educação infantil, fundamental 1e 2. A previsão é que as aulas fiquem on-line pelo período de dez dias.

“Tivemos casos confirmados, entre alunos e professores. Imediatamente, conforme consta em nossos protocolos, foram suspensas as turmas de alunos e funcionários que tiveram algum tipo de contato direto com os positivados. Os afastados ficarão em modo de ensino remoto, preservando assim toda nossa comunidade escolar. Todos nossos funcionários passarão por testagem, além de todos estarem, com ao menos, a primeira dose da vacina”, esclareceu a Fundação Romi.

A reportagem procurou oito colégios de Americana e região, perguntando se foram registrados casos de Covid. Apenas retornaram o contato o Dom Bosco e Moraes, de Americana, e o Pilares, de Santa Bárbara d’Oeste. As três escolas informaram as aulas retornaram sem ocorrências ligadas ao coronavírus.

Estrutura

Com o retorno das atividades presenciais, os alunos do Polivalente de Americana que optaram por continuar em casa não têm acesso às aulas. Segundo um pai ouvido pela reportagem e que pediu para não se identificar, a escola informou que não seria possível transmitir as aulas dos professores em sala de aula para quem está em casa. Isso porque não havia equipamentos e nem internet suficiente para atender a todas as turmas.

Uma aluna ouvida pela reportagem contou que tem recebido normalmente as atividades, mas que não tem conseguido assistir às aulas por ter escolhido continuar em casa. A situação, segundo a estudante que preferiu não ser identificada, afeta tanto o ensino médio quanto o técnico.

O Centro Paula Souza foi procurado, mas não comentou sobre os alunos que optaram por não retornar presencialmente. A assessoria de imprensa do CPS disse que “a direção da Etec Polivalente de Americana dividiu as turmas em sistema de revezamento entre as aulas e atividades presenciais e online, para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo, atendendo deliberação do Conselho Estadual de Educação. Eventuais alterações no cronograma de atividades serão informadas aos estudantes pelo sistema de comunicação da unidade”.