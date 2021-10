Crea-SP realiza força-tarefa de fiscalização na RPT entre segunda e sexta

O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) vai realizar uma força-tarefa de fiscalização de exercício profissional na RPT (Região do Polo Têxtil) entre esta segunda (18) e sexta-feira. Estão previstas 250 diligências em serviços e obras de engenharia, agronomia e geociências.

A ação vai acontecer em Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. Nove agentes fiscais vão participar da operação.

Fiscalizações do conselho estadual aumentaram 300% de 2015 para 2020 – Foto: Divulgação / Crea-SP

O foco será empresas sem registro no Crea e sem responsáveis técnicos, obras em loteamentos residenciais, edifícios em construção, galpões e loteamentos industriais, denúncias e bairros em implantação.

Segundo Vinicius Marchese, presidente do Crea-SP, a maioria das irregularidades encontradas pelo conselho é sobre falta de profissional habilitado. “É aí o ponto de atenção nosso, porque existem vidas de pessoas que estão envolvidas nas atividades, que não podem não ter responsável técnico”, disse.

De acordo com ele, a fiscalização tem um intuito mais preventivo do que punitivo. “O objetivo é a regularização, é que tenha esses profissionais à frente dessas atividades. Não é uma atividade surpresa com o intuito de punir”, afirmou.

No entanto, caso encontrem irregularidades, o Crea pode emitir autos de infração, abrir processos administrativos e até encaminhar os fatos para outros órgãos competentes, como, por exemplo, a polícia. “Varia bastante de caso para caso”, comentou.

Recepção

Haverá uma cerimônia de abertura da força-tarefa na segunda, às 10 horas, na Prefeitura de Sumaré, que vai apoiar as ações na cidade.

A solenidade terá as presenças do prefeito local, Luiz Dalben (Cidadania); do deputado estadual Dirceu Dalben (PL); do superintendente da Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos), Valdemir Aparecido Ravagnani; e do presidente da Associação dos Engenheiros de Sumaré, José Antônio Picelli, entre outros representantes de entidades da região.

De 2015 a 2020, as fiscalizações do Crea-SP aumentaram cerca de 300%. O crescimento se deve ao uso das tecnologias para apoio às ações, com pesquisas e apurações remotas antes de os agentes irem a campo.

No mês passado, 2021 já se tornou o ano com maior número de operações na história do conselho, com 189 mil diligências.