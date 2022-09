Crea realiza fiscalização contra obras clandestinas na região

O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) realiza nesta semana, entre segunda e sexta-feira, uma fiscalização nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

As equipes têm como principal objetivo orientar e prevenir a construção de obras clandestinas nas cidades, além de conscientizar sobre a obrigatoriedade de profissionais habilitados à frente das obras para garantir a segurança da população. Caso haja o descumprimento, autuações poderão ser aplicadas.

De acordo com Marcelo Paes Maciel, chefe do órgão na unidade de Americana, serão fiscalizadas residências, prédios, condomínios, comércios e indústrias que estão em obras.

Ação do conselho de engenharia está prevista para ocorrer entre esta segunda e sexta-feira nas cinco cidades – Foto: Crea / DIvulgação

“A nossa legislação exige que tenha uma placa com o nome do responsável técnico pela obra, então, este já é um fato a ser analisado. Além disso, consideramos obra clandestina aquela em que o proprietário, sob sua própria responsabilidade, está executando uma reforma com estrutura, ou obra ou ampliação”, explicou o profissional.

Ainda de acordo com Marcelo, que também é fiscal, toda modificação ou obra é designada por lei para profissionais da construção civil. Desta forma, o proprietário que realizá-la por conta própria, pode ser responsabilizado por um acidente durante ou na obra ou por problemas na casa de vizinhos.

“É preciso ter profissionais habilitados para trabalhar com construção, que são os engenheiros civis e tecnólogos da área, além dos arquitetos e técnicos em edificações. Nosso objetivo é levar segurança para a sociedade”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Se o proprietário for flagrado com obra clandestina, as equipes irão solicitar um responsável técnico e a regularização da obra. Após essa detecção, o Crea disponibiliza um prazo de 10 dias para sanar as irregularidades. Caso não ocorra, uma multa no valor de R$ 2.346,33 será aplicada pelos agentes ao responsável ou poderá ser enviada até mesmo pelos Correios. O valor da autuação pode ser dobrado em caso de reincidência.

DENÚNCIA. O Crea-SP conta com canais em todas as unidades de atendimento para o registro de queixas, além do site www.creasp.org.br;

dos telefones 0800-0171811 ou 0800-7702732 e do e-mail: faleconosco@

creasp.org.br.