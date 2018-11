CPFL alerta para os cuidados com os enfeites de Natal

Faz parte da tradição natalina enfeitar de casas, comércio e até indústrias com o brilho de luzes, que embelezam e iluminam interiores, fachadas e ruas das cidades. Essa mesma tradição diz que a montagem da Árvore de Natal, assim como a decoração de fachadas com as clássicas lâmpadas coloridas, começa no primeiro domingo do Tempo do Advento, que ocorre quatro domingos antes do Natal. Em 2018, essa data será em 2 de dezembro. Para garantir que as festividades ocorram com segurança, economia e alegria, a campanha Chega de Choque, da CPFL Energia, alerta para os cuidados com os enfeites de Natal.

Antes de iniciar a decoração das fachadas e instalação dos enfeites nas Árvores de Natal, é importante verificar as condições dos fios dos piscas-piscas. É comum que, ao longo do tempo após vários anos de uso, os cabos de enfeites guardados fiquem ressecados ou rompidos. Nestas condições, a CPFL Energia recomenda a compra de um novo enfeite para evitar choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndios, além de gastos desnecessários no consumo de energia elétrica.

Outra precaução de segurança é checar o estado das instalações elétricas antes de ligar qualquer enfeite natalino à tomada, verificando se a capacidade e a resistência dos condutores, tanto da fonte de energia quanto dos enfeites em si, são compatíveis com a carga elétrica requerida. Assim, o consumidor deve ficar atento às informações sobre potência, tensão de alimentação e instruções de uso que constam nas embalagens dos piscas-piscas.

“Nunca ligue vários enfeites em uma tomada, usando o benjamim, ou faça emendas de fios, que também podem ser pontos de superaquecimento. Uma fiação defeituosa ou solta, somada a uma sobrecarga adicional, é causa comum de danos graves, choques e até a queima da fiação elétrica, com risco de provocar incêndios”, afirma o gerente de Segurança e Saúde do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor Lopes. O correto é sempre contratar um eletricista qualificado para abrir o quadro de força da residência e verificar todas as conexões de cabos. Foto: VisuaHunt

Confira 20 dicas da campanha Chega de Choque na hora de escolher e instalar os enfeites natalinos para garantir que as festividades ocorram com segurança a economia:

Sempre faça a instalação das luzes de Natal com o circuito desligado; Não utilize benjamins e tenha cuidado para não ultrapassar o limite de carga da tomada que liga as lâmpadas; Não faça emendas nos fios do circuito de iluminação de Natal; Distribuir entre diferentes pontos da casa o consumo de energia gerado pela decoração natalina diminui a possibilidade de uma faísca por sobrecarga ou superaquecimento dos cabos. Não tente ligar o enfeite diretamente na rede elétrica externa (da distribuidora de energia). As luzes devem ser desligadas quando não houver alguém na casa ou quando estiverem dormindo; Por serem fontes de calor, as luzes necessitam de acompanhamento contínuo; Evite o contato das lâmpadas com objetos e enfeites que podem ser inflamáveis, como cortinas e tapetes; No caso das árvores de Natal, é importante procurar pela etiqueta “resistente ao fogo”; Não faça instalação próxima de piscinas ou áreas alagadas; Em áreas sujeitas a chuvas, o consumidor deve procurar aqueles modelos de piscas-piscas que são resistentes à água. Consumidor também deve evitar instalar a decoração natalina com mãos ou pés molhados, pois podem gerar risco de choque; Adquira produtos certificados com o selo do Inmetro em lojas especializadas e utilize iluminação à prova d’água em ambiente externo; Não utilize estruturas metálicas próximas da rede elétrica e não suba nos postes ou árvores próximas de redes elétricas para instalar os enfeites; Evite o uso de luzes elétricas e piscas que contenham metal, pois estes materiais podem conduzir energia e provocar choques elétricos; Para o comércio ou mesmo as residências que possuem enfeites na fachada, é necessário manter uma distância segura entre a decoração externa e a rede de distribuição de energia elétrica da CPFL. Cuidado com as crianças! Elas sentem-se atraídas pelas lâmpadas e podem sofrer acidentes elétricos ao manusearem indevidamente os enfeites; Ao comprar um enfeite novo, opte por produtos que utilizam lâmpadas LED, que, apesar de mais caros, duram mais, são mais econômicas e emitem menos calor. Os enfeites também devem ser bem afixados, de forma que não arrebentem durante um temporal, vindo a ser lançados na rede e podendo provocar um curto-circuito. No caso de dúvidas sobre a instalação externa, consulte sempre a distribuidora. Na dúvida, consulte sempre um eletricista credenciado.

Com informações da assessoria de imprensa da CPFL Energia.