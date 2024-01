CPFL abre inscrições para curso de Operação de Sistema Elétrico na região

A CPFL Paulista abriu nesta quarta-feira (17) as inscrições para a nova turma do curso gratuito em Operação de Sistema Elétrico de Potência. Ao todo, serão 20 vagas destinadas a moradores das cidades da região de Campinas e a especialização será promovida pela companhia em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Os residentes dos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) estão entre os habilitados a integrar o curso, que visa capacitar profissionais para atuação em centros de operação nas empresas de distribuição de energia elétrica.

Para participar da seleção é preciso ter no mínimo 18 anos na data de início do processo seletivo, ter formação técnica em eletrotécnica, eletrônica, eletroeletrônica ou mecatrônica (com documento comprobatório), conhecimento intermediário de pacote office e ser morador da região de Campinas.

As inscrições vão até 16 de fevereiro e devem ser feitas por meio de um formulário disponibilizado no site da empresa (www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-operadores). O processo seletivo será aplicado entre 19 de fevereiro e 20 de março.

Aos selecionados, as aulas serão realizadas em formato híbrido, entre março e agosto de 2024, e ministradas na sede do Senai “Roberto Mange”, localizado no bairro São Bernardo, em Campinas. A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores da CPFL.