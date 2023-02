Covid-19: Vacina bivalente da Pfizer começa a ser aplicada na região na próxima semana

Região recebeu 36.696 doses da vacina bivalente da Pfizer - Foto: Marcelo Rocha

As Secretarias de Saúde das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) receberam, nesta sexta-feira, 36.696 doses da vacina bivalente da Pfizer. A aplicação começa na próxima segunda-feira em pessoas com 70 anos ou mais, moradores de abrigos e imunocomprometidos com 12 anos ou mais.

A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. No entanto, para recebe-la, é necessário ter tomado, no mínimo, a primeira e a segunda dose (independente da marca da vacina) há mais de quatro meses.

A Pfizer e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), reforçam, porém, que a vacina original continua sendo importante instrumento no combate ao coronavírus. Para tomar a bivalente, os moradores devem apresentar documento com foto, carteira de vacinação (se possuir) e comprovação médica da imunossupressão.

Das 36.696 doses, 11.256, o que corresponde a 31% do total, será aplicada em Americana. A vacina estará disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 15 horas. No caso dos moradores de abrigo, uma equipe da vigilância percorrerá os locais para realizar a imunização.

Santa Bárbara d’Oeste recebeu 7.734 mil doses da bivalente. O público-alvo desta fase pode procurar as unidades de saúde de segunda à sexta-feira, sem agendamento prévio. Quanto aos moradores de instituições, a Secretaria de Saúde informou que fará um cronograma para aplicar a vacina.

Com 2.370 doses, Nova Odessa também começa a aplicar a vacina bivalente na segunda-feira. O mesmo é o esperado em Sumaré. O município recebeu 8.460 doses. A vacinação será realizada das 8 às 15 horas, nas unidades de saúde do Picerno, Ângelo Tomazin, Veccon, Trevo, Nova Terra e Denadai. Único município da RPT a começar a vacinação na próxima terça-feira, dia 28, Hortolândia recebeu 6.872 doses.

Os próximos beneficiados nesta primeira fase serão pessoas de 60 a 69 anos; gestantes e puérperas; e profissionais da saúde, porém, ainda não há data definida para início da aplicação nesses grupos.