Covid-19: imunização chega a dois anos com 30% da RPT sem dose de reforço

De acordo com o Vacinômetro do Governo de São Paulo, a região aplicou, até o momento, 2.545.377 doses

Com quase 30% dos moradores sem a primeira dose de reforço, a RPT (Região do Polo Têxtil) completa, neste sábado, dois anos de vacinação contra a Covid-19. Ainda não se sabe como ficará a imunização contra a doença daqui para frente, mas especialistas ouvidas pelo LIBERAL defendem a vacinação para idosos e imunossuprimidos duas vezes ao ano e para o restante da população, ao menos uma vez.

De acordo com o Vacinômetro do Governo de São Paulo, a região aplicou, até o momento, 2.545.377 doses. Do total, 903.261 referem-se à primeira dose; 846.756 a segunda; 31.327 a dose única e o restante – 764.033 – engloba as doses de reforço e as adicionais destinadas aos imunossuprimidos.

Cerca de 30% da população na RPT não tomou a dose de reforço – Foto: Rovena Rosa – Agência Brasil

Os números consideram a vacinação em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, que juntas têm 1.028.809 habitantes, de acordo com estimativas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Se levado em conta o total de moradores que tomou a segunda dose (846.756) e os que tomaram a dose única (31.327) menos os que ainda não tomaram a primeira dose de reforço (259.753), estima-se que 29,58% da população da RPT parou na segunda dose.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Infectologista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi afirma que a maior dificuldade de ampliar a imunização no momento é convencer a população da necessidade de completar o esquema vacinal com as doses de reforço indicadas, além de ter a vacinação com as doses bivalentes (atualizada) em uma quantidade suficiente para população.

“Mas mesmo que não tenhamos a bivalente, as doses de reforços conseguem diminuir de forma muito importante o risco de ter uma doença grave, de precisar de internação e morrer pela Covid.”

Segundo a médica infectologista Ártemis Kílaris, que atua no Hospital Unimed, em Americana, parece que as pessoas estão com mais medo das vacinas do que da própria Covid. “Mas é importante que essas pessoas saibam que estamos tendo casos graves da doença e óbitos, principalmente de pacientes idosos com outras comorbidades.”

PREFEITURAS

Em Americana, cujo índice de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose de reforço é de 32,39%, o que corresponde a 61.336 moradores, a Secretaria de Saúde atribui a baixa procura pela imunização à falsa sensação de que a doença já não oferece risco.

Sumaré tem 80.556 moradores em falta com o primeiro reforço (35,83%). Segundo a Secretaria de Saúde, conforme as etapas avançam, há uma queda na procura pela vacina, fazendo com que as campanhas sejam intensificadas tanto em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) quanto nos demais órgãos públicos.

Os municípios de Santa Bárbara e Hortolândia afirmaram que não há dificuldade, mas falta de interesse por parte da população. Nova Odessa não se manifestou.