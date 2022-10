Covid-19: apenas 2% das crianças de 3 e 4 anos foram vacinadas

As doses pediátricas contra Covid-19 destinadas para crianças de 3 e 4 anos estão disponíveis desde o início de outubro em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, mas apenas 2% foram levadas aos postos de saúde para serem vacinadas. As informações são das secretarias de Saúde dos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Em Americana, 5.645 crianças dessa faixa etária estão aptas a receberem a 1ª dose, mas apenas 111 se vacinaram – o equivalente a 1,97% do público. Já em Santa Bárbara d’Oeste foram 91 de aproximadamente 4,5 mil. Isso representa cerca de 2,02% da população infantil dentro desse recorte.

Os números também são alarmantes nas outras cidades da região. Nova Odessa vacinou 114 crianças de 3 e 4 anos, ou seja, 6,3% das quase 1,8 mil aptas. Hortolândia tem o melhor índice da RPT com 2.191 vacinadas de 6.540 – portanto, 33,5% do público. Sumaré não enviou os dados até o fechamento desta edição.

A infectologista Ártemis Kílaris ressaltou a importância da vacinação nessa faixa de idade. “Durante a pandemia nós tivemos casos graves de Covid-19 em crianças, inclusive chegando a óbitos. A população infantil está sujeita, sim, a ter um quadro grave e por isso a vacinação é importante.”

“Além disso, essas crianças também podem ser transmissoras da doença para pessoas mais velhas, como os pais, os avós. Portanto, há também uma tentativa de evitar a transmissão”, completa.

Uma pesquisa publicada pela Fundação Oswaldo Cruz no início deste ano mostrou que 80% dos pais querem vacinar os filhos, mas 27% deles têm medo dos efeitos colaterais. As notícias falsas colaboram para assustar ainda mais as famílias sobre o assunto.

“A vacina foi muito bem estudada. A CoronaVac quase não dá efeitos colaterais e a Pfizer também já se mostrou muito segura. Nós não temos tido casos de efeitos colaterais graves em crianças”, ressalta a infectologista.

POLIOMIELITE

Não é só a vacinação da Covid-19 que tem atingido índices baixos entre as crianças. Outras doenças como a rubéola e, principalmente, a poliomielite têm reaparecido por conta do baixo número de crianças vacinadas.

“Estamos correndo o risco de ter a volta da poliomielite no nosso País. Uma doença que estava erradicada. É fundamental que os pais atualizem a carteira de vacinação dos seus filhos”, completa Ártemis.