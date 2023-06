Corpo de Bombeiros inaugura unidades em Sumaré e Nova Odessa em 5 de julho

Quartel de Nova Odessa vai funcionar no Santa Rita 1 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Corpo de Bombeiros Militar inaugura as unidades de Sumaré e Nova Odessa na próxima quarta-feira (5). Segundo a corporação, as solenidades contarão, “possivelmente”, com as presenças do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A inauguração da base de Sumaré está marcada para as 9h30, na Rua Cezar Moranza, 730, na Vila Santa Terezinha. Depois, às 11h30, haverá a cerimônia em Nova Odessa, na Avenida São Gonçalo, 2.303, no Jardim Santa Rita 1.

As informações foram divulgadas nesta sexta pelo 16º Grupamento de Bombeiros, do qual as unidades de Sumaré e Nova Odessa farão parte.

As novas bases evitarão o deslocamento de equipes de outras cidades para atendimento de ocorrências em Sumaré e Nova Odessa.