Corpo carbonizado achado na Praia Azul, em Americana, é de professor de Sumaré

Cauê Pozenatto Lima era dono do Ônix branco que foi visto com um casal momentos antes da localização do corpo

O corpo encontrado na quarta-feira (2) na Estrada Municipal Alvin Biasi, na região da Praia Azul, em Americana, foi identificado nesta quinta-feira (3), após ação Gama (Guarda Municipal de Americana) e da DIG (Delegacias de Investigações Gerais) . Trata-se do professor Cauê Pozenatto Lima, de Sumaré.

Vala onde o corpo foi encontrado na quarta-feira – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Segundo informações da Gama, após o relato de testemunhas sobre um casal que foi visto em um Ônix branco, momentos antes da localização do corpo, foram realizadas buscas pelo veículo por meio da Muralha Digital.

Com isso, foi possível identificar as placas do mesmo e, em busca pelo sistema, o nome de Cauê apareceu como proprietário do automóvel. Depois disso, os policiais se dirigiram até uma escola pública na qual o professor atuava, onde funcionários confirmaram a identificação do corpo.

Nas redes sociais, o Coletivo dos Trabalhadores em Educação de Sumaré manifestou pesar pela morte do professor.

O CASO

Por volta de 9h30 de quarta, funcionários da CPFL Paulista viram um corpo, aparentemente de um homem, em chamas e acionaram a Polícia Militar.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo carbonizado em uma vala.

A PM informou também que as testemunhas contaram ter visto um casal em um Ônix estacionado ao lado da vala. Eles fugiram com o carro ao serem vistos.

Ainda segundo a corporação, há indícios de que as pernas do cadáver estavam amarradas.