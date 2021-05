Coronavírus mata duas mulheres, de 26 e 29 anos, na Região do Polo Têxtil

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 15 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (3). As vítimas mais jovens tinham apenas 26 e 29 anos. Elas residiam, respectivamente, em Sumaré e em Santa Bárbara d’Oeste. Com essas atualizações, a região contabiliza 2.309 vidas perdidas pela pandemia.

Americana informou mais 146 casos de Covid-19 e nenhum óbito. No total, a cidade tem 16.232 casos positivos, sendo 21 internados, 496 óbitos, 339 em isolamento domiciliar e 15.376 recuperados. Há ainda 88 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada, é de 83% de leitos com respiradores (de 72 no total, 60 estão ocupados) e de 72% de leitos sem respiradores (de 74 no total, 53 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 65% com respiradores (de 26 no total, 17 ocupados) e 77% sem respiradores (de 30 no total, 23 ocupados).

Hortolândia informou mais seis mortes e contabiliza agora 484 vítimas. A cidade possui 93 moradores internados em leitos Covid, entre suspeitos (36 pacientes) e confirmados para a doença (57). Veja detalhes das vítimas:

homem, 39 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 17 de abril e transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia 20. Ele não resistiu e faleceu em 29 de abril;

homem, 74 anos, com comorbidades. Deu entrada na Unidade Respiratória em 17 de abril e foi transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia 21. Ele não resistiu e faleceu em 30 de abril;

homem, 52 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 16 de abril e transferido para o Hospital Municipal Mário Covas no dia seguinte. Ele faleceu em 30 de abril;

mulher, 55 anos, sem comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 12 de abril e transferida ao Hospital Municipal Mário Covas no dia 17. O falecimento aconteceu em 28 de abril;

mulher, 54 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 13 de abril e transferida para o Hospital Municipal Mário Covas no dia seguinte. A paciente faleceu em 1° de maio;

mulher, 56 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória em 28 de abril e faleceu em 1° de maio.

Nova Odessa registrou mais dois casos positivos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, o motivo é que o Instituto Adolfo Lutz não liberou novos resultados de exames até o final da tarde. Há 602 pacientes com suspeita aguardando resultados de exames e sete mortes investigadas.

No total, o município contabiliza 3.622 casos positivos, dos quais 3.166 estão recuperados e 146 faleceram. Há ainda 37 moradores internados com sintomas respiratórios.

Santa Bárbara d’Oeste informou sete novas mortes pela doença, totalizando 490 vítimas. A cidade também ampliou o número de leitos para atendimento de pacientes com coronavírus e atualizou a forma como as taxas de ocupação da rede pública são divulgadas.

Os leitos de UTI têm 88% de ocupação. Os leitos com respiradores estão em 18%. Já as enfermarias, têm taxa de 74% nesta segunda-feira. Veja informações dos óbitos:

Homem, 43 anos, faleceu em 30 de abril;

Mulher, 48 anos, faleceu em 30 de abril;

Mulher, 29 anos, faleceu em 1° de maio;

Mulher, 90 anos, faleceu em 1° de maio;

Homem, 44 anos, faleceu em 2 de maio;

Mulher, 67 anos, faleceu em 2 de maio;

Mulher, 64 anos, faleceu em 2 de maio.

Sumaré registrou mais duas mortes, totalizando 693 vítimas da pandemia. Seguem internados 149 moradores da cidade, dos quais 77 testaram positivo para coronavírus e 72 aguardam resultados de exames. No total, 19.783 pessoas já se contaminaram na cidade, das quais 18.939 estão recuperadas. Veja informações dos óbitos informados hoje: