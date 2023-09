Corá tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça por danos morais à Professora Juliana

No entanto, como não foi encontrado bens para o pagamento de indenização no valor de R$ 8 mil, processo segue, agora, na busca por patrimônio para penhora

A Justiça de Americana bloqueou por 30 dias as contas bancárias do vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste, para garantir o pagamento de R$ 8 mil por danos morais à vereadora americanense Professora Juliana (PT). No entanto, como não foi encontrado bens para o pagamento, o processo segue, agora, na busca por patrimônio para penhora, conforme decisão da Justiça publicada na última segunda-feira (4).

Em abril do ano passado, o vereador foi condenado pela Justiça a fazer uma retratação e pagar o montante por conta de um vídeo no qual ele diz para a parlamentar lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do então presidente Jair Bolsonaro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A declaração é uma resposta a críticas feitas por Juliana ao tratamento precoce contra a Covid-19 defendido pelo então presidente e representantes do governo federal, procedimento que não tem comprovação de eficácia. O vídeo foi publicado por Corá nas redes sociais em 27 de julho de 2021. Em agosto do mesmo ano, acabou excluído por determinação judicial, após ação movida pela vereadora.

De acordo com Valter Pietrobom Junior, advogado da Professora Juliana, o parlamentar ainda tem que pagar R$ 3.154,34 para a vereadora. “Fizemos dois acordos com ele para pagamento parcelado do valor, mas ele descumpriu. Houve o bloqueio judicial de 30 dias ininterruptos, porém, a Justiça não logrou exito em encontrar recursos em conta bancária. No mínimo está se esquivando de pagar o compromisso”, afirma.

Para a advogada Thalita Camargo, também defensora da vereadora Professora Juliana, o bloqueio das contas, bem como a busca por patrimônios mostra que a Justiça está sendo cumprida.

“Repudiamos todos os atos de violência de gênero que ainda estamos combatendo neste país. Os ataques misóginos e degradantes à figura da mulher na política é inadmissível e gravoso, pois é o local onde deve imperar a igualdade de poder de fala, com a segurança que não serão as parlamentares atacadas ou caladas e insultadas”, afirma.

Ao LIBERAL, o vereador Felipe Corá declarou que “estou enfrentando problemas financeiros devido uma perseguição política injusta. Além disso, graves problemas de saúde têm exigido gastos significativos com tratamentos. Nunca recusei minhas obrigações financeiras. Tenho fé em Deus que vou superar essas dificuldades”. O parlamentar recebe, mensalmente, da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, R$ 9.310,25.