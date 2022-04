Corá é condenado a pagar R$ 8 mil para Professora Juliana por vídeo com ataques

Vereador havia dito para a petista lavar a boca com ácido sulfúrico antes de criticar Bolsonaro; sentença inclui retratação

Vereador Felipe Corá, em vídeo em que ataca Professora Juliana - Foto: Redes sociais / Reprodução

A Justiça de Americana condenou o vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste, a fazer uma retratação e pagar R$ 8 mil por danos morais à vereadora americanense Professora Juliana (PT), nesta terça-feira. Cabe recurso. A sentença se refere a um vídeo no qual ele diz para a parlamentar lavar a boca com ácido sulfúrico antes de falar do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração é uma resposta a críticas feitas por Juliana ao tratamento precoce contra coronavírus (Covid-19) defendido pelo presidente e representantes do governo federal, procedimento que não tem comprovação de eficácia.

O vídeo foi publicado por Corá nas redes sociais em 27 de julho do ano passado. Em agosto, acabou excluído por determinação judicial, após ação movida pela vereadora.

Na sentença desta terça, o juiz da Vara do Juizado Especial Cível, Fabio D’Urso, afirma que Corá extrapolou os limites da liberdade de expressão, “sendo indiscutível a humilhação pública pelo emprego de expressões ofensivas e depreciativas desconectadas do contexto da crítica política”.

Na filmagem, o vereador também chama Juliana de “fanfarrona” e “defensora de bandido”, expressões citadas pelo juiz na justificativa da condenação.

D’Urso determinou que Corá se retrate pelos mesmos meios nos quais postou o vídeo – no caso, Facebook e Instagram. Ele deverá publicar a sentença em seus perfis, com a informação de que se trata de uma retratação pública exigida judicialmente. A publicação deverá permanecer disponível pelo prazo mínimo de 30 dias.

Em nota, Juliana comemorou a notícia. “A decisão judicial comprova o que a gente já vinha dizendo ano passado, não era liberdade de expressão, era discurso de ódio. Foi um ataque violento, um caso nítido de violência política de gênero, situação que vem se repetindo contra mulheres na política e que precisa ser combatida. Não se pode aceitar e normalizar ataques como este em um estado democrático de direito”, declarou.

Procurado pela reportagem, o vereador barbarense, conhecido por seu alinhamento com Bolsonaro, disse não ter sido “notificado de nada sobre esse assunto”.