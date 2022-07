Convenções partidárias definem candidatos até o próximo dia 5

Os partidos políticos têm de hoje até 5 de agosto para realizarem as convenções que vão definir quais candidatos disputarão os cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

A deliberação sobre coligações deverá ser realizada pelos partidos políticos e federações, de forma presencial, virtual ou híbrida, obedecendo as normas estabelecidas no estatuto partidário ou estatuto da federação, conforme o caso. O primeiro turno do pleito está agendado para 2 de outubro, e o segundo para o dia 30 do mesmo mês.

Podem disputar as eleições, pessoas com a idade mínima de 21 anos para deputado federal ou estadual, 30 anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, e 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador.

O chefe do Cartório da 384ª Zona Eleitoral de Americana, Fábio Siscari de Almeida, disse que os cartórios municipais vão obedecer às regras estabelecidas pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, e que já estão plena ação para a convocação dos mesários que irão trabalhar nas eleições, no recebimento dos materiais eleitorais, preparação das urnas e a respectiva segurança.

“Todo o processo será transparente assim como as demais eleições, pois nunca registramos problemas que comprometessem as nossas urnas, são seguras”, relatou.

LIMITES. A Portaria nº 647 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) publicou no Diário da Justiça eletrônico, na última terça-feira, os limites de gastos para as campanhas eleitorais de 2022.

O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, em conformidade com a decisão do Plenário, definiu os mesmos valores adotados nas eleições de 2018, atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e aferidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O valor mais alto é para a campanha à Presidência da República. No primeiro turno os candidatos poderão gastar até R$ 88,9 milhões. No segundo, haverá um acréscimo de R$ 44,4 milhões.