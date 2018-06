Contrato de namoro causa divergências

Um dos desafios de juristas no direito familiar é a dissociação entre namoro e união estável. Enquanto uma união estável prevê regime de bens, com divisão patrimonial e até mesmo o pagamento de pensão alimentícia por uma das partes, o namoro não compreende tais consequências.

Na tentativa de esclarecer o teor da relação e evitar que o vínculo seja atingido pelos efeitos gerados pela consagração legal, 96 casais, desde 2006, optaram pela formalização de um contrato de namoro. “Ainda há pessoas que veem com estranheza esse contrato, mas muitas têm diferenciado afeto e finanças”, afirmou o advogado Sandro Maciel Carvalho, tabelião de notas de Campinas. Foto: Freeimages.com

O contrato é feito em qualquer cartório de notas, com a presença dos dois interessados. O valor da escritura no estado de São Paulo é R$ 406,35 mais o ISS (Imposto Sobre Serviço) relativo a cada município. A procura ainda é pequena. Segundo o Colégio Notarial do Brasil foram 36 pedidos realizados desde janeiro de 2016 no Estado.

A eficácia deste documento, no entanto, divide especialistas. Para Carvalho, ele é eficaz, e uma prova constituída de que determinado relacionamento não é estável. O advogado orienta, no entanto, que se o documento for usado para mascarar uma realidade diferente, “perderá seu efeito probatório”.

Já a advogada Mariana Carraro Trevisioli, especialista em direito contratual, defende que o contrato, apesar de válido, não é eficaz, pois o Judiciário utiliza critérios subjetivos na definição do conceito de união estável.

O novo Código Civil diz que a união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura dos pares, elementos também de namoro. O que os difere é o objetivo de constituir família. “Existem situações em que o casal vive união estável, mas em casa separada, ou que possua meramente um namoro, mas passe o fim de semana na casa do outro. A lei não especifica o que é o objetivo de constituir família” afirmou a advogada.

A especialista aconselha que o casal inclua no contrato de namoro uma cláusula que preveja o regime de separação de bens em caso de evolução no patamar do relacionamento. “A forma mais inteligente de lidar com essa insegurança jurídica é de fato a prevenção”, conclui a especialista.