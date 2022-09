Contratações sobem em agosto, mas saldo de empregos cai pela metade

Apesar da RPT (Região do Polo Têxtil) ter contratado mais pessoas em agosto deste ano, o saldo de empregos nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia caiu pela metade em comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o País, o mercado de trabalho com carteira assinada registrou um saldo positivo de 278.639 vagas no mês passado.

De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência, os cinco municípios admitiram, juntos, 12.768 trabalhadores no mês de agosto. Porém, demitiram 11.345, restando apenas 1.423 empregos formais.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), no mesmo período do ano passado, foram admitidas 12.344 pessoas, 424 a menos que em agosto deste ano. No entanto, os cortes atingiram quase duas mil pessoas a menos, o que resultou em um saldo positivo de 2.880 contratações.

Segundo a economista do Observatório da PUC-Campinas, Eliane Rosandiski, o cenário é reflexo do desempenho fraco da indústria no mês passado e, principalmente, da rotatividade.

“Teve mais admissões, mas bastante desligamentos. Dentro das pessoas admitidas, muitas estão sendo contratadas de forma temporária, o que resulta em um fluxo maior de entrada e saída no mercado. Um padrão que ocorre muito nas atividades”, disse.

De acordo com Eliane, estão contratando muitos jovens e com escolaridade de ensino médio. “É um profissional que está disponível no mercado, é mais barato e não exerce função qualificada”.

No ano passado, segundo a economista, as pessoas que estavam sendo demitidas recebiam remuneração, média, de R$ 2,1 mil. Atualmente, a faixa é de R$ 1,9 mil. “Estão fazendo rotatividade e demitindo pessoas com salário mais baixo ainda”, enfatiza.

Segundo ela, a tendência é que o mercado encerre o ano com saldo positivo, mas longe de uma recuperação que se sustente em longo prazo. “Tem emprego, mas o padrão de remuneração está mais baixo”, conclui.