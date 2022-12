Conta de luz pode ficar 10% mais cara no ano que vem

A conta de luz pode ficar cerca de 10% mais cara a partir de abril do ano que vem. Antes de homologar o reajuste, no entanto, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) quer ouvir a opinião dos clientes da CPFL Paulista. E para isso, abriu, nesta quarta-feira, consulta pública via e-mail.

Também está prevista uma audiência pública em Campinas, sede da CPFL Paulista, no dia 26 de janeiro de 2023 para manifestações presenciais. Pela proposta, as tarifas da concessionária deverão ser reajustadas em 9,51% para consumidores residenciais; 9,86% para baixa tensão em média e 10,32% para alta tensão em média. O efeito, médio, para o consumidor é de 10,02%.

Segundo a agência, custos de aquisição de energia e de transmissão, além de encargos setoriais e componentes financeiros, impactaram nos cálculos que resultaram no reajuste.

“O reposicionamento tarifário, elaborado na revisão tarifária periódica, consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes”, traz nota da Aneel.

A agência explicou que vai analisar as contribuições recebidas na consulta pública e também na audiência presencial. Só então, decidirá os índices finais, que deverão vigorar a partir de 8 de abril de 2023.