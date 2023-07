Consumidores podem descartar óleo usado em lojas do São Vicente e do Arena Atacado

O Grupo São Vicente ampliou nesta semana a oferta de pontos de descarte de óleo de cozinha usado, disponibilizando coletores em todas as suas lojas. A iniciativa contempla as lojas dos Supermercados São Vicente e também do Arena Atacado.

O projeto de logística reversa da rede foi feito por meio do Termo de Compromisso do Estado de São Paulo para gestão de resíduos, em parceria com as empresas Vitaliv (ADM) e Boomera (AMBIPAR), que é a responsável pelos “Pontos de Entrega Voluntária” e o ponto focal de contato e destinação do óleo usado.

Coletores estão disponíveis em todas as lojas do São Vicente e do Arena Atacado – Foto: São Vicente / Divulgação

Para o descarte correto, apenas será aceito o descarte de óleo de cozinha em garrafas de plástico com tampa e bem fechado, sendo que os resíduos também devem estar em temperatura ambiente.

O objetivo alcançar uma gestão ainda mais sustentável com maior impactos positivos para a comunidade e mostrar para a população a importância da destinação correta deste material.

“Para contribuir com o meio ambiente, todos nós podemos ter atitudes simples e inseri-las em nossa rotina. Cada passo faz parte de uma mudança de comportamento que pode transformar a sociedade em poucos anos” disse a gestora de pessoas e ESG (Ambiental, Social e Governança, traduzindo do inglês) do grupo, Luciana Bueno.

Em 2021, o consumo de óleo comestível no Brasil ficou estimado em cerca de 3,8 bilhões de litros. Sua coleta e destinação corretas trazem benefícios sociais, econômicos e ambientais. O produto é considerado um resíduo de alto valor, pois, depois de reciclado, serve como matéria-prima para a produção de biodiesel, produtos de higiene, tintas e até ração animal.