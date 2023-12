Consumidores buscam presentes de última hora e movimentam comércio de Americana e Santa Bárbara

O movimento no comércio de Americana e Santa Bárbara d’Oeste foi intenso na manhã deste sábado (23), antevéspera do Natal. Nem bem as lojas abriram as portas, às 9h, e os consumidores começaram a aparecer para comprar os presentes de última hora.

Na loja “Daniel e Juliana”, especialista em roupas femininas e masculinas, em Santa Bárbara, em meia hora foram efetuadas 12 vendas. “Quando chegamos para abrir, havia clientes esperando do lado de fora”, afirmou o empresário Daniel de Oliveira Pereira.

Comércio no Centro de Americana registrou grande movimento neste sábado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com ele, a expectativa era de que as vendas neste sábado superassem a última sexta-feira (22), classificada por ele como o melhor dia nos últimos 16 anos da loja.

“Acredito que muitas pessoas deixam para comprar de última hora por falta de tempo e também porque são surpreendidos com a chegada de algum parente ou amigo que até então não esperavam para o Natal”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

É o caso do vendedor Cesary José da Silva, de 43 anos. Ele só conseguiu sair para comprar um presente para filha neste sábado. “Estava trabalhando todos esses dias. Hoje [sábado] o patrão deu folga e aproveitei para comprar o presente”, afirmou.

Movimento em Santa Bárbara também foi intenso – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Antes das 10h, as ruas do centro de Santa Bárbara já estavam tomadas de consumidores. A situação era a mesma em Americana. O calçadão lotou nas primeiras horas da manhã.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A diarista Claudineia Constantino Siqueira, de 48 anos, foi logo cedo garantir o presente do filho: um perfume. Ela esperou o jovem chegar de São Paulo, onde faz faculdade, para saber o que ele queria ganhar neste Natal.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Gerente da loja Narducci, no Centro de Americana, Marcia Cristina da Silva Cruz disse que a média de preços procurada pelos consumidores é de R$ 100.

“Ontem [sexta-feira], não tinha como andar na loja, de tanta gente. Foi um dia muito vantajoso e nós esperamos que neste sábado seja melhor ainda”, afirmou, acrescentando que a expectativa é de que as vendas superem em até 30% o mesmo período do ano passado.

Neste domingo (24), o comércio de Americana funciona das 9h às 17h. Em Santa Bárbara, as lojas ficarão abertas até 18h.