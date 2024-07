Consimares identifica descarte anual de 31 mil toneladas de plástico em quatro cidades da RPT

Ao todo, 31 mil toneladas de plástico são descartadas anualmente em aterros sanitários por quatro municípios da RPT (Região do Polo Têxtil), segundo levantamento realizado a cada 10 anos pelo Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas).

Na região, integram o consórcio as cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Aterro de Americana recebe resíduos de Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com os dados levantados pela entidade, a quantidade de resíduo que é jogado no lixo comum é proporcional à população local, considerando o Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Por isso, Sumaré tem o maior montante descartado por ano, com 11,4 mil toneladas.

Hortolândia vem na sequência do levantamento com 9,1 mil toneladas. Já Santa Bárbara descarta 7,9 mil toneladas por ano e Nova Odessa, 2,5 mil. Esses números são médias desde 2011.

Entre os principais plásticos desprezados estão garrafas PET, sacolas de supermercado, embalagens de detergente, tampas de refrigerante, copos, embalagens, brinquedos e vasilhas do tipo “Tuppeware”. Alguns desses itens, quando misturados com o lixo comum, levam mais de 400 anos para se decompor.

Além disso, esses resíduos equivalem a aproximadamente 15% de tudo o que chega a um aterro por ano.

Reciclagem

“Infelizmente, menos de 4% dos resíduos plásticos produzidos no território Consimares são reciclados. Mesmo assim, estamos acima da média nacional, que é de 2%. Trabalhamos firme para ampliar esse percentual”, disse o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani.

Já o presidente do consórcio, Maurício Baroni, afirmou que a intenção é criar uma rede de 16 cooperativas na região, até 2032, para aumentar a quantidade de lixo reciclado.

Ele ainda lembrou que neste mês está acontecendo uma campanha chamada de “Julho Sem Plástico”, realizada desde 2011.

“O grande convite da campanha é para que as pessoas busquem alternativas de substituição ao plástico, material que está tão presente em nosso dia a dia”, comentou.