Conselho da RMC firma parceria com investidores italianos

O Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), que tem participação das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), firmou nesta terça-feira (17) uma parceria com a Promo Brasile Itália, associação sem fins lucrativos de Milão, que tem objetivo de atrair investimentos de empresas italianas nos 20 municípios do grupo.

O acordo foi assinado na reunião do conselho, em Holambra, e prevê desde a abertura de empresas italianas nas cidades até a criação de operações comerciais.

Autoridades da região estiveram reunidas em Holambra – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os prefeitos de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré estiveram no encontro. Hortolândia foi representada por Rodrigo Cornachione, da Secretaria de Habitação.

“Trata-se de um trabalho de cooperação e desenvolvimento de intercâmbio na área de negócios e inovação, onde os municípios da RMC e a associação se comprometem a cooperar”, afirmou o diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Benjamim Bill Vieira de Souza.

Nos próximos encontros do conselho, uma comitiva de prefeitos deverá ser escolhida para participar de um intercâmbio na Itália.