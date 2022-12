Confira os expedientes das prefeituras da RPT nesta sexta-feira

Com exceção dos serviços essenciais, atendimento ao público na região funcionará apenas no período da manhã

As Prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) definiram os horários de atendimento das repartições públicas nesta sexta-feira (9), que terá o jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo do Catar 2022, ao meio-dia.

Em Americana, o expediente começará às 8h e irá até as 10h30, sendo que os servidores serão dispensados apenas às 11h. Já em Santa Bárbara d’Oeste e em Sumaré, os serviços municipais funcionarão ao público até as 11h.

Nova Odessa será a única cidade que antecipará o início dos trabalhos para as 7h30 com encerramento às 11h. Não haverá intervalo para os servidores. Por fim, em Hortolândia, o expediente será das 8h às 10h, sendo que os trabalhadores da Prefeitura sairão às 11h.

Em todos os municípios os serviços essenciais, como hospitais, pontos-socorros, guardas municipais, cemitério e velório, funcionarão sem interrupção.

Os bancos também terão horário especial por conta do jogo da Seleção Brasileira. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as instituições abrirão às 9h e ficarão até as 11h. O serviço será retomado às 15h30 até as 16h30.