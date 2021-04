Confira o que abre e fecha na RPT no feriado de Tiradentes

As prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) manterão os serviços essenciais nesta quarta-feira (21), feriado nacional de Tiradentes. Confira abaixo o que abre e fecha dentre os órgãos públicos das cidades da região. Na quinta-feira (22), os serviços voltarão ao expediente tradicional.



Em Americana, a prefeitura informa que os setores do Executivo não funcionarão por conta do feriado, mas os serviços considerados essenciais funcionaram normalmente. Estarão fechados os postos médicos, o Paço Municipal, a Biblioteca Municipal, o Parque Ecológico e o Jardim Botânico.



O DAE (Departamento de Água e Esgoto) seguirá atendendo pelo telefone 0800 123737 , como faz diariamente. Os ecopontos ficarão abertos das 8h às 12h. A Guarda Municipal manterá o atendimento 24 horas, atendendo pelo 153. As coletas domiciliar e seletiva funcionam normalmente no feriado.



O Pronto Atendimento do Antônio Zanaga ficará aberto, assim como o pronto-socorro do Hospital Municipal, com funcionamento 24 horas. Os cemitérios municipais também estarão abertos, das 8h até às 17h30.

Em Santa Bárbara, prontos-socorros, Guarda Municipal, Defesa Civil e DAE funcionarão em plantão 24 horas. A Guarda pode ser acionada pelos telefones 153 e 3457-9444, e o DAE pelo 3459-5910 e 0800-770-3459.



A Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199. O Grupo de Proteção Ambiental também estará de plantão, através do telefone 3458-1388. Os parques municipais seguem fechados devido à pandemia. A coleta de lixo e de recicláveis ocorre normalmente, assim como a abertura dos ecopontos.



HORTOLÂNDIA E SUMARÉ

Em Hortolândia, o Paço Municipal só volta a funcionar a partir das 9h da quinta-feira (22), de forma remota, por meio do telefone 3965-1400 ramal 6925, (19) 99806-6202 e e-mail protocolo@hortolandia.sp.gov.br. Os postos de saúde da cidade também ficarão fechados no feriado desta quarta-feira.

Já o pronto-socorro do Hospital Municipal Mário Covas funcionará 24 horas, assim como o atendimento nas UPAs-24h (Unidades de Pronto Atendimento) Jardim Amanda e Jardim Rosolen. A UPA-24h Jardim Nova Hortolândia também estará aberta para atendimento na UR (Unidade Respiratória).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pode ser acionado via 192. A Unidade de Vigilância de Zoonoses e serviços de Assistência Social não abrem. O DPBA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal) fará plantão pelo telefone 3897-3312, enquanto o Conselho Tutelar atende no 3865-3287.

Os LEVs (Locais de Entrega Voluntária de Recicláveis) e os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de Entulho e outros Materiais Recicláveis) funcionarão normalmente, assim como a coleta de lixo. A Guarda Municipal e a Defesa Civil podem ser solicitadas pelos telefones 153 e 199.



Em Sumaré, o expediente das repartições públicas só volta a funcionar na quinta-feira, às 8h. Durante o período em que não houver expediente nos departamentos da prefeitura, serão mantidos os serviços essenciais e de emergência, seguindo todas as normas sanitárias e de prevenção.

O Cemitério Municipal abre das 8h às 17h30 e o Velório Municipal funcionará 24h. O transporte coletivo municipal circulará com 40% da frota e o Departamento de Trânsito atenderá emergências pelo 0800-772-7722.

As UPAs e os PAs (Pronto Atendimentos) da Nações, Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados e o Samu funcionarão 24 horas. O PA Maria Antonio abre das 7h às 19h e o PA Nova Veneza das 7h às 22h. As farmácias do Santa Clara e do Nova Veneza das 8h às 17h. Postos de saúde não abrirão.

Guarda Municipal (153), Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros (193) e DPBEA (3897-3312), além de Conselho Tutelar (3865-3287) e Hospital Municipal (3809-5100) funcionarão em plantão.



A Prefeitura de Nova Odessa ainda não divulgou o funcionamento dos órgãos públicos no feriado.