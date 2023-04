Confira o que abre e fecha em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa no feriado

As três cidades têm opções de lazer para quem quer aproveitar o final de semana, como o Parque Ecológico de Americana

Os serviços essenciais serão mantidos em regime de plantão em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste no feriado nacional do 1º de Maio, Dia do Trabalho. Setores administrativos e não essenciais retornam às atividades na terça-feira (2).

As atividades urgentes e emergenciais de segurança e saúde estão mentidas na região 24h.

Parque Ecológico de Americana abre no sábado e no domingo, mas fica fechado na segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os serviços de coleta de lixo, trânsito e do DAE (Departamento de Água e Esgoto), em Americana e Santa Bárbara, também estão mantidos. Já a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) não atenderá na segunda.

Os atendimentos no Centro Médico de Especialidades, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), escolas, creches, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Caps (Centro de Atenção Psicossocial), Cras (Centro de Referência de Assistência Social), CAS (Centro de Assistência Social além dos setores) e administrativos das prefeituras retornam normalmente na terça-feira.

Lazer

Os moradores de Americana podem aproveitar o feriado para passear no Jardim Botânico, que funciona das 6h às 20h. O Parque Ecológico irá abrir no sábado e no domingo, das 8h às 16h, mas ficará fechado na segunda-feira.

Em Santa Bárbara funcionarão normalmente os Parques Tom Leite e Panambi, das 7h às 19h; Taene, das 7h às 17h; dos Ipês, das 6h às 20h; e dos Jacarandás, das 6h às 22h. Já na segunda-feira os parques Arnaldo Boaretto, Mollon, 31 de Março e Vila Brasil estarão fechados.

A população de Nova Odessa pode visitar o Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, durante todos os dias, das 6h às 21h.