Confira como economizar na hora da compra de material escolar

Uma dica dada pelo Procon de Americana, para economizar nos materiais, é evitar fazer a compra no primeiro local escolhido - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

IPTU, IPVA, renovação do seguro do carro, e diversas contas chegam no início do ano. Para os pais, também a rematrícula escolar e, com ela, a lista de materiais que as crianças vão utilizar durante o ano letivo, parte que pode ‘pesar’ mais no bolso dos responsáveis em 2023.

De acordo com pesquisa realizada pelo Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de São Paulo em dezembro de 2022, o preço dos materiais escolares teve, em média, o acréscimo de 13,95% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O levantamento feito pelo Procon-SP considerou os valores de oito plataformas on-line de vendas: Amazon, Americanas, Gimba, Kalunga, Lepok, Livrarias Curitiba, Magazine Luiza e Papelaria Universitária.

A variação de valor entre os itens da lista pode chegar a 262,50%, diferença encontrada na caneta esferográfica Economic 1,0mm da Compactor. Em um site o produto era vendido por R$ 2,90 e, em outro, R$ 0,80, uma diferença em valor absoluto de R$ 2,10.

Em Americana a variação chega a 233% no lápis preto nº 2, que pode variar de R$ 0,36 a R$ 1,20 em duas papelarias da cidade, a primeira localizada na Avenida Cecília Meirelles, no Antônio Zanaga, e a mais cara na rua Ema Italia Bufarah, no Jardim São Jerônimo.

O Procon do município realizou uma pesquisa, entre os dias 3 e 6 de janeiro, em cinco papelarias da cidade, com aferição de preços de 18 itens. O valor em itens comuns, como o caderno universitário de 10 matérias, varia até R$ 16,03 entre as papelarias com maior – rua Doze de Novembro, Centro – e menor preço – também no Antônio Zanaga. O cento de papel sulfite (215X315mm) chega a variar 100% dentre as papelarias consultadas.

O conhecimento dos direitos do consumidor e obrigações da legislação podem colaborar na economia na hora de fazer as compras da lista escolar, segundo o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan. “Gera um consumo consciente, evita armadilhas e situações desagradáveis, como prejuízo e gasto de tempo”, disse.

Um exemplo é a Lei nº 12.886 de 2013, que dispõe que as instituições educacionais não podem cobrar pagamento adicional ou exigir o fornecimento de material escolar de uso coletivo, como materiais de escritório, de higiene ou limpeza.

Dica

Uma dica dada pelo Procon de Americana para economizar na compra dos materiais é evitar comprar no primeiro local escolhido, pois o valor no próximo estabelecimento pode ser mais vantajoso. Portanto, de acordo com Estevão, o primeiro passo é a pesquisa de preços.

Ainda para ajudar na economia, compras coletivas podem ser uma opção mais vantajosa, assim os pais podem se organizar e buscar junto ao fornecedor um desconto na hora da compra. Além das dicas, os pais também podem, se possível, evitar a companhia das crianças na hora das compras, aconselhou o diretor.

De acordo com ele, os produtos que detém marcas e patentes acabam tendo um maior apelo comercial e os valores são maiores em comparação aos genéricos.