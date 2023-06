Confira as medidas já adotadas pelas prefeituras da RPT para segurança nas escolas

Guarda e crianças se cumprimentam na Emei Paturi, na Vila Mariana - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A maioria das medidas anunciadas pelas prefeituras da RPT (Região do Polo Têxtil) para maior segurança nas escolas, em abril, já foi adotada. Também há ações que seguem pendentes, como a instalação de 933 câmeras nas escolas e prédios da Secretaria de Educação de Americana, cuja licitação passou por ajustes e está em andamento.

Os anúncios ocorreram em resposta à sequência de ataques em escolas que ocorreram no Brasil entre março e abril.

Após questionamento do LIBERAL, as administrações fizeram um balanço das ações nesta semana, quando outro ataque abalou o País, desta vez em Cambé (PR), com dois adolescentes mortos, no último dia 19.

Em Americana, por exemplo, houve a implantação do aplicativo do botão do pânico, a criação da diária extra para guardas de folga atuarem nas escolas, a ampliação da patrulha escolar e a contratação de psicólogos, que começam a visitar as escolas nesta segunda-feira.

“O ingresso dos psicólogos na rede municipal de educação e o início das visitas nas escolas, previsto para a próxima semana, complementam o trabalho de construção de um ambiente de ensino e aprendizagem acolhedor e de qualidade”, declarou o secretário municipal de Saúde, Vinicius Ghizini.

Confira as medidas já adotadas, pendentes ou em andamento:

AMERICANA

Medidas já adotadas

Presença de guardas em todas as unidades de ensino

Botão do pânico

Patrulha escolar intensificada

Contratação de psicólogos para a rede municipal

Medida pendente

Instalação de câmeras nas escolas (em licitação)

HORTOLÂNDIA

Medidas já adotadas

Patrulha escolar intensificada

Formação de gestores e ações com os alunos para prevenção e resolução de conflitos

Medida pendente

Instalação de câmeras nas escolas (em processo de contratação)

NOVA ODESSA

Medidas já adotadas

Instalação de câmeras nas escolas

Botão do pânico

Medida pendente

Convênio para PMs de folga atuarem nas escolas (rejeitado pela câmara)

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Medidas já adotadas

Botão do pânico

Presença de guardas nas escolas no período de aulas

Medida em andamento

Contratação de vigias para todas as escolas municipais (das 56, faltam 24)

SUMARÉ

Medidas já adotadas

Botão do pânico

Câmeras com reconhecimento facial

Patrulha escolar reforçada

Criação de manual de protocolo para os pais

Medidas em andamento