Concurso para professores estaduais tem inscrições prorrogadas até o fim do mês

As inscrições para o concurso público da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), que deve contratar 15 mil professores efetivos, foram prorrogadas até dia 27 deste mês. Serão contratados docentes de ensino fundamental e médio, que atuarão na rede estadual de ensino.

Na região, são 444 vagas para ampla concorrência e 27 destinadas para candidatos deficientes. As contratações serão feitas para as diretorias de ensino de Americana (que inclui Santa Bárbara e Nova Odessa) e Sumaré (que inclui Hortolândia e Paulínia). Matemática e língua portuguesa são as disciplinas com mais oportunidades.

As vagas são divididas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, com duração de 40 horas semanais de trabalho, além de Jornada Completa de Trabalho Docente, que abrange 25 horas semanais. Os salários iniciais são de R$ 5.500 e R$ 3.125, respectivamente. A remuneração pode chegar até R$ 13 mil, de acordo com a evolução funcional do profissional.

Candidatos podem se inscrever através do site vunesp.com.br/SEED2301. No ato, o interessado deverá selecionar a disciplina de atuação, que pode conter duas opções. A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. A prova será realizada no dia 6 de agosto.

As avaliações acontecem em dois horários, a depender da disciplina de escolha, sendo o período da manhã voltado para artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. Já no período da tarde, a prova será aplicada para ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

