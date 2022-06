Concurso com 2,7 mil vagas para soldado da PM terá provas na região

As provas serão aplicadas em 11 cidades, entre elas Campinas e Piracicaba; valor da inscrição é de R$ 57

A Polícia Militar abrirá as inscrições para o concurso para soldados da corporação na próxima sexta-feira (24), através da internet. Ao todo, serão oferecidas 2,7 mil vagas e valor da inscrição será de R$ 57.

A remuneração básica inicial para o cargo de soldado PM de 2ª Classe é de R$ 3.875,27. As provas serão aplicadas em 11 cidades, entre elas Campinas e Piracicaba.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O candidato precisa ser brasileiro; ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; ter concluído o ensino médio ou equivalente; ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”.

As regras ainda permitem que a pessoa tenha tatuagem, exceto quando divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar, fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, ou ainda que pregue a violência ou a criminalidade, entre outros.

As inscrições deverão ser realizadas até às 23h59 do dia 20 de julho, exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), responsável pela seleção do concurso.