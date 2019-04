Concurso entra na reta final do prazo de inscrição

Os interessados nas 400 vagas oferecidas no concurso do Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) têm até as 14h do dia 6 de maio para fazer a inscrição no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, pagar o boleto e garantir participação.

As vagas são para empregos públicos de oficial (nível médio) e agente de trânsito (superior), com salários de R$ 1.863 e R$ 4.657,50, respectivamente. As taxas de inscrição custam R$ 45 e R$ 75. Uma forma de não perder o prazo é já emitir o boleto e agendar o pagamento. Foto: Divulgação

Nesta reta final, o Detran.SP elencou algumas dicas importantes de preparação para os candidatos. Confira:

Eleja prioridades – As questões do conteúdo voltado à prova objetiva de conhecimentos específicos – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) – têm peso 3 e corresponderão a 66,6% da prova de agente de trânsito e a 33,3% do exame direcionado às vagas de oficial de trânsito. É essencial ler o texto original do CTB e das resoluções indicadas no edital.

Treine a escrita – Novidade neste novo concurso, a redação tem peso 2 e também merece atenção. Treine a escrita e controle o tempo. Ao todo, os participantes terão 4h30 para as 60 questões objetivas e para a redação.

Não zere – O candidato que zerar em alguma das disciplinas da prova objetiva está automaticamente eliminado. Logo, não ignore por completo os conteúdos de português, matemática e raciocínio lógico, noções de informática, direito constitucional e direito administrativo.

Use a internet com cuidado – Há muito conteúdo gratuito na internet, mas tenha cuidado para não consultar materiais desatualizados. A legislação passou por mudanças recentes nessa área. No YouTube, o candidato tem acesso a canais que exploram os conteúdos exigidos no edital. No site do Denatran estão as versões atualizadas do CTB (disponível também no site do Planalto) e das resoluções do Contran.

Teste seu conhecimento – Além de ler o CTB e as resoluções do Contran, é fundamental que o candidato dedique tempo para resolver questões. O estudo guiado por perguntas ajuda a fixar o conteúdo e também a se familiarizar com os tipos de perguntas cobrados em concursos. Uma dica é pegar provas aplicadas em concursos de outros órgãos de trânsito, como por exemplo o do Detran do Maranhão, que foi conduzido recentemente também pela Fundação Carlos Chagas.

Serviço

As provas para os dois empregos públicos serão promovidas no mesmo dia, em 7 de julho, mas em períodos diferentes: manhã para oficial e tarde para agente. O candidato poderá se inscrever para as duas carreiras. No momento da inscrição, deve-se indicar o código da opção e a unidade de atendimento (cidade) para a qual pretende concorrer.

Os horários e os locais serão informados diretamente aos candidatos pela Fundação Carlos Chagas via e-mail. Também será publicado edital de convocação para as provas nos sites da organizadora, do Diário Oficial do Estado e do Detran.SP.

A FCC disponibiliza um serviço de atendimento ao candidato pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 10h às 16h.

Para a região administrativa de Campinas são 53 vagas em 37 cidades: Artur Nogueira, Campinas, Hortolândia, Pedreira, Cabreúva, Capivari, Cosmópolis, Iracemápolis, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Limeira, Lindóia, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Rafard, Rio das Pedras, Santa Bárbara D’Oeste, São Pedro, Serra Negra, Várzea Paulista, Vinhedo, Araras, Caconde, Cordeirópolis, Itapira, Itirapina, Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú, Tapiratiba, Torrinha, Brotas, Leme, Vargem Grande do Sul.

As informações são da assessoria de comunicação do Detran.SP.