Concurso do Detran.SP tem inscrições prorrogadas até 15 de maio

O prazo de inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) foi prorrogado até às 14h do dia 15 de maio, conforme publicado no Diário Oficial do último sábado (4). Os interessados em uma das 400 vagas ofertadas, devem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas e emitir e pagar o boleto, no valor de R$45 ou R$ 75, até o horário limite.

São oferecidas oportunidades para níveis médio e superior, com salários iniciais de R$ 1.863 e R$ 4.657.50. As vagas abrangem todas as regiões administrativas do Estado e estão distribuídas entre 224 cidades. Das 400 vagas, 53 poderão ser ocupadas na Região Metropolitana de Campinas.

Provas. A data da prova está mantida para o dia 7 de julho, nos períodos da manhã e da tarde, e os horários e os locais serão informados diretamente aos candidatos pela FCC. A publicação do edital de convocação para as provas está prevista para o dia 14 de junho.

A Fundação disponibiliza um serviço de atendimento pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (dias úteis), das 10h às 16h.

