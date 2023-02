Concurso do Banco do Brasil com vagas na região tem inscrições prorrogadas

O Banco do Brasil anunciou na última sexta que as inscrições para o seu concurso foram prorrogadas até a próxima sexta. Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré concorrem, ao todo, a 22 vagas para escriturário, nas funções de agente de tecnologia e agente comercial.

Os candidatos aprovados terão uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, com salário de R$ 3.622,23. Além disso, haverá R$ 1.014,42 de auxílio refeição e uma cesta alimentação de R$ 799,38. Aqueles que forem contratados também receberão participação nos lucros, vale-transporte, auxílio-creche, previdência complementar, plano de saúde, entre outros benefícios.

As inscrições custam R$ 50 e devem ser feitas por meio do site da Fundação Cesgranrio. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de abril, nas cidades de Americana e Campinas, com base na escolha feita pelo candidato no momento da inscrição. As questões serão objetivas e a avaliação terá, ainda, uma redação.

O processo seletivo prevê vagas destinadas a pessoas com deficiência e candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Americana terá duas vagas imediatas, sendo uma para ampla concorrência e uma para PCD (Pessoa com Deficiência), além de duas para formação de reserva.

No processo, Santa Bárbara e Sumaré fazem parte de outra microrregião. As cidades concorrem a 20 vagas.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.