Como se preparar para um novo emprego

Ano novo, vida nova. Nas resoluções de 2023 de muita gente está a mudança de emprego, seja em busca de um salário maior, melhores condições de trabalho ou novos desafios profissionais. Falta de foco, paralisia diante da pressão, acúmulo de tarefas e estagnação são alguns dos obstáculos para transformar esse desejo em realidade. Mas uma nova metodologia pode ajudar a quebrar esse ciclo.

O gestor de projetos Victor de Almeida Moreira criou o conceito da autoliderança antifrágil, que foi transformado em livro e publicado pela Editora Gente no ano passado. Victor tem experiência na liderança de equipes multidisciplinares, mentorias profissionais e desenvolvimento de pessoas, e passou por grandes companhias como Vale, Deloitte e Anglo American.

“A autoliderança antifrágil é justamente assumir a responsabilidade individual por fazer dar certo as coisas na sua vida ao invés de esperar terceiros”, disse Victor ao LIBERAL.

Levando em conta a metodologia, ele deu três dicas para quem está planejando mudar de emprego em 2023. A primeira é se preparar. “A gente acha que um momento de estagnação é uma pausa, mas temos que aproveitar para nos prepararmos. Nunca vivemos em um mundo com tantas informações e treinamentos disponíveis. Aprenda um novo idioma, faça uma pós, busque cursos gratuitos em grandes plataformas”, sugeriu o especialista.

A outra dica do gestor de projetos é expor seus conhecimentos e habilidades. “Com as redes sociais, nunca foi tão fácil expor o que você sabe para ganhar visibilidade e achar o posicionamento correto”, orientou Victor.

A sugestão final do especialista é deixar para trás aquilo que te prejudica. Ele esclareceu que isso se aplica a comportamentos, hábitos, lugares e até pessoas. “Discute-se muito o que é preciso para correr atrás, mas pouco se fala que é necessário entender o que você precisa parar de fazer, e isso é muito importante na autoliderança. Antes de começar a ganhar, é preciso parar de perder”, alertou Victor.

PUBLICAÇÃO. No livro “(Auto)liderança antifrágil”, o autor detalha os pilares da metodologia, chamados de 5 As: autoconsciência, autorreflexão, autorresponsabilidade, autoignição e autorregulação. Um capítulo do livro aborda cada uma dessas etapas. Ao LIBERAL, ele detalhou o primeiro passo na busca da autoliderança antifrágil, que é a autoconsciência. “Quando aprendemos a definir nossas forças, muitas vezes confundimos com aquilo que as outras pessoas admiram, mas nem sempre é só isso”, disse Victor.

Nesse sentido, uma característica que parece ruim pode se transformar em uma força no contexto certo. Ele exemplificou que Winston Churchill, ministro do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, era uma pessoa obssessiva. Contudo, naquelas circunstâncias políticas, essa característica ruim se transformou em uma qualidade que o ajudou a compreender a ameaça real de Adolf Hitler e derrotar o exército alemão.

“Na autoconsciência eu proponho isso: analisar pela perspectiva de que tem coisas em você que parecem ruins, mas se você se posicionar no lugar e circunstância correta, pode transformar aquilo em uma força”, sugeriu Victor.