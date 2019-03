Como funciona a produção de conteúdo do LIBERAL

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

CAMINHOS DA INFORMAÇÃO

PAUTA

A produção de conteúdo começa com uma pré-pauta, logo no início da manhã. Nela, a chefia de reportagem elenca os principais assuntos do dia, tanto os factuais quanto temas mais frios, e destaca os repórteres para cada pauta.

Como a notícia chega? Uma informação tem diversos caminhos para chegar ao LIBERAL. Ela surge nas conversas dos repórteres com as fontes, na checagem de documentos oficiais, por meio de uma ligação à Redação, uma mensagem de WhatsApp, contatos pelas redes sociais, dentre outros meios.

APURAÇÃO

Desde o início da manhã até o final da noite, a equipe de reportagem do LIBERAL busca e checa informações com fontes diversas, seja na rua, ouvindo as pessoas, ou por meio de órgãos públicos e documentos.

FECHAMENTO

Ao final do dia, a equipe de editores se reúne para discutir e elencar os assuntos mais importantes da região, do Brasil e do mundo, que terão destaque no portal e na edição impressa do LIBERAL. Nesta reunião também se define a manchete do impresso – a notícia mais importante da edição.

O que é notícia? No LIBERAL, é notícia tudo aquilo que é de interesse público da sua área de cobertura. Fatos importantes, que mudam a vida do leitor, usuário ou ouvinte, como a mudança da Área Azul em Americana ou a reforma da Previdência são exemplos. Episódios que chamam a atenção pela curiosidade ou por serem uma revelação também fazem parte do noticiário.

EDIÇÃO

À noite, editores recebem os textos dos repórteres, conferem as informações, corrigem, se necessário e enviam para a diagramação. Aos editores, cabe ainda definir fotos, títulos, legendas e o espaço que cada matéria terá na edição. Cadernos mais “frios”, como o +Cult, fecham mais cedo que outros mais factuais, como Cidades e Esportes.

FINALIZAÇÃO

Diagramado, o conteúdo volta para os editores, que fazem os últimos ajustes nas páginas antes de elas serem enviadas para a pré-impressão, onde são feitas as chapas que são usadas para a impressão, por volta da 0h. A gráfica que imprime o LIBERAL fica na sede da empresa.

ENTREGA

Depois de passar a madrugada sendo rodado na gráfica, a edição impressa do LIBERAL é levada pelos entregadores a cada um dos pontos de assinatura da RPT (Região do Polo Têxtil), logo no início da manhã. Em seguida, o trabalho é reiniciado.

TEMPO REAL

A informação nem sempre espera o dia seguinte para chegar ao leitor. Enquanto a edição impressa do LIBERAL é fechada, tanto o portal de notícias e as redes sociais do jornal quanto a programação da rádio mantêm os usuários e ouvintes atualizados em tempo real com o que de mais importante acontece na região, no Brasil e no mundo.

Quem faz o LIBERAL? Conheça os profissionais que atuam na Redação: