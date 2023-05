Como fazer uma mudança cultural na minha empresa?

Resiliência e capacidade de negociação são necessários para lidar com dificuldades no processo

Virgilio Marques dos Santos é CEO da FM2S Educação e Consultoria - Foto: Isaque Martins

Um meme circula pela internet dizendo que “a cultura come a estratégia no café da manhã”. Quantas vezes os profissionais aprendem uma coisa e tentam levar para a empresa, mas são impedidos pela cultura? Por mais resilientes que sejam os profissionais, em cargos de liderança ou não, se a empresa não tem uma cultura aberta a mudanças, as sugestões serão em vão.

A reflexão é do Virgilio Marques dos Santos, CEO da FM2S Educação e Consultoria e doutor em engenharia mecânica pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Ele afirma que mudar a cultura de uma organização demanda diversas ações e tempo, e aponta seis passos para alcançar sucesso no processo.

“Por meio desses seis passos, posso assegurar que a mudança cultural vai dar certo, sem solavancos no meio do caminho? Infelizmente não, mas se você tiver resiliência e capacidade de negociação, terá sucesso”, destaca Virgilio, usando como exemplo um projeto real com o objetivo de mudar a maneira como uma organização trabalhava com dados e indicadores.

“Foram necessários 18 meses e muito esforço para que a nova realidade começasse a aparecer. Durante esse processo, comunicamos a importância do uso de dados nas reuniões mensais e começamos pela boa e velha planilha, até alcançar uma versão mais automatizada. Foram 12 reuniões em que só se aceitaram argumentos cuja base eram os dados. Quem visitasse a empresa antes disso, dificilmente arriscaria dizer que o processo de mudança da cultura referente aos dados teria sucesso”, conta.

Seis passos para mudar a cultura da empresa:

1 – Definir a cultura desejada: antes de começar a fazer mudanças, é crucial entender o tipo de cultura que você deseja criar. Isso envolve a identificação de valores-chave, comportamentos e normas que serão incentivados e reforçados.

2 – Comunicar a visão: comunique essa visão de forma clara e consistente para todos os membros da organização. As pessoas precisam entender por que a mudança é necessária e como ela beneficiará a organização e a elas próprias.

3 – Liderar pelo exemplo: os líderes da organização precisam modelar os comportamentos e atitudes que refletem a cultura desejada. Se eles não agirem de acordo com a nova cultura, é improvável que o resto da organização o faça.

4 – Recompensar e reforçar comportamentos desejados: incentive e recompense os comportamentos que estão alinhados com a nova cultura. Isso pode envolver a alteração de políticas e procedimentos existentes para alinhá-los com a nova cultura.

5 – Treinamento e desenvolvimento: ofereça treinamento e desenvolvimento para ajudar os funcionários a adquirir as habilidades e conhecimentos necessários para se adaptar à nova cultura.

6 – Monitorar e ajustar: a mudança cultural é um processo contínuo. É importante monitorar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. Isso pode envolver a coleta de feedback dos funcionários, a realização de pesquisas de satisfação e a observação de indicadores-chave de desempenho.