Como economizar e evitar apuros financeiros durante o Carnaval

Confete, serpentina, fantasias e muita festa são marcas registradas do Carnaval, celebração de quatro dias que está entre as mais populares do país. Mas não deixar que o espírito carnavalesco atrapalhe as finanças pessoais é fundamental, especialmente quando o orçamento já está apertado. Além disso, vale lembrar, o período é marcado pelas ocorrências de furtos, roubos e perdas de bens, especialmente carteiras e celulares.

De acordo com o educador financeiro e especialista em investimentos Eric Zapparoli, o primeiro passo para a organização financeira no feriado é definir um teto de gastos – ou seja, saber quanto dinheiro poderá ser usado nesse período. Nesse caso, todos os gastos deverão estar na relação como, por exemplo, viagem, hospedagem, alimentação, transporte, fantasia e outros gastos. Ele garante que com um bom planejamento, é possível aproveitar o feriado sem prejudicar o orçamento.

“Carnaval é um momento muito esperado pelos brasileiros e não precisa envolver grandes gastos. Entender os próprios limites e aprender a se controlar quando o orçamento está muito apertado é essencial para uma vida financeira mais saudável. Um plano de atividades alinhado com um planejamento financeiro vai ajudar a projetar as despesas com muito mais precisão”, destaca o educador financeiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Zapparoli listou algumas dicas importantes para quem quer aproveitar a folia e economizar: “Quem for pular Carnaval, veja se é possível pegar fantasia emprestada com amigos, familiares ou faça a sua própria fantasia, improvisando roupas e acessórios. Optar por aproveitar os bloquinhos de rua, já que não há necessidade de comprar ingressos. Quem for viajar deve, se possível, escolher destinos fora do fluxo do Carnaval, já que os preços tendem a ficar maiores”.

“Procure viajar em grupo, assim os gastos serão divididos igualmente e sairá mais barato do que uma viagem em casal, por exemplo. Caso faça uma viagem de carro, procure realizar as compras dos produtos básicos, como supermercado e produtos de higiene pessoal, antes de pegar a estrada”.

APUROS FINANCEIROS. Mesmo bem organizados, os foliões correm riscos, principalmente de terem celulares e carteiras roubados, furtados ou perdidos nas festas de Carnaval.

Uma descoberta recente da empresa de segurança Kaspersky mostra que o cenário deste ano é ainda mais delicado, depois de cibercriminosos brasileiros desenvolverem um novo tipo de golpe para roubar dados de cartões de crédito durante os pagamentos por aproximação, utilizando o malware Prilex.

Diante disso, a Wise, empresa global de tecnologia, listou algumas dicas para curtir a folia com mais segurança e evitar perrengues e acessos indevidos à conta do folião. Confira:

Reforce a segurança do cartão pelo aplicativo – Ajuste os limites do cartão direto no aplicativo do banco. Ative a necessidade de senha a cada uso do aplicativo, se estiver desativada. Em alguns casos também é possível adicionar a verificação em duas etapas.

Aja rápido em caso de imprevistos – O usuário que perder ou tiver roubado seu cartão ou celular deve entrar em contato com o banco imediatamente, por e-mail ou telefone, para que a empresa agilize o bloqueio de transações indevidas. Isso vale também para o bloqueio do chip do aparelho, por meio da operadora telefônica.

Registre o cartão nas e-wallets – Boa parte dos brasileiros usa cartões virtuais e armazená-los nas carteiras digitais é uma boa pedida. Elas têm recursos de criptografia para garantir a segurança das informações. Em alguns casos, o usuário também pode cadastrar a biometria, o que evita o acesso de pessoas não autorizadas.

Invista em doleiras e redobre a atenção – Usar celular e cartão sempre em doleiras por debaixo da roupa e evitar ficar com o aparelho desbloqueado em meio a multidões são boas medidas de segurança. Para quem estará em lugares públicos, outra dica importante é não utilizar redes abertas de internet, apenas a própria rede do celular, evitando a invasão de pessoas mal-intencionadas e o vazamento de dados pessoais durante a navegação.

Atente para os preparativos – Caso precise comprar passagens, reservar hospedagem ou fazer outras transações online, o ideal é manter as precauções. Evitar salvar os dados do cartão em sites é o primeiro passo para evitar golpes. Mesmo que sejam confiáveis, os sites estão sujeitos a ataques de hackers e vazamento de dados, principalmente depois do roubo do celular.

Monitorar o CPF – Por fim, é recomendável ter o hábito de monitorar o CPF no site do Serasa Antifraude, que informa se o e-mail ou informações pessoais do usuário foram expostos por meio de vazamento.