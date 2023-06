Comitê regional vai capacitar médicos contra a febre maculosa

Criação do grupo foi aprovada pelos prefeitos da RMC em reunião realizada nesta sexta-feira

Representantes dos municípios da região se reuniram em Campinas - Foto: Divulgação

Os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) aprovaram nesta sexta-feira, em reunião realizada em Campinas, a criação de um comitê técnico entre as 20 cidades para enfrentamento à febre maculosa. Uma das ações a serem executadas é a capacitação de médicos e profissionais da saúde para reconhecimento precoce da doença e tratamento adequado para os casos suspeitos.

A medida foi proposta pelo prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), durante encontro do Conselho da RMC. Ele destacou a importância de um trabalho conjunto entre os municípios, até porque trata-se de uma região endêmica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É fundamental que as ações de enfrentamento à febre maculosa sejam articuladas além dos limites do município, que seja de maneira conjunta. Somos uma região com cerca de 3 milhões de habitantes, e é importante a união neste momento de enfrentamento a uma doença tão complexa quanto a febre maculosa”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O comitê também vai contar com a participação da Secretaria de Saúde do Estado. Caberá ao grupo, entre outras ações, comunicar à população sobre os riscos de febre maculosa em locais onde já houve a transmissão.

Conforme o LIBERAL noticiou, Americana confirmou nesta sexta a morte de uma moradora de 58 anos por febre maculosa. Ela teria contraído a doença em Limeira, numa chácara. Trata-se da primeira vítima de 2023 no município.

Leia mais sobre o assunto: