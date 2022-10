Comércios de rua estarão fechados no feriado de 12 de outubro

Segundo as associações comerciais e industriais dos três municípios, as lojas reabrião na quinta-feira, no horário normal

Os comércios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa não funcionarão, nesta quarta-feira, 12 de outubro, data que marca a celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também o Dia das Crianças.

Segundo as associações comerciais e industriais dos três municípios, as lojas reabrião na quinta-feira, no horário normal. Também não está previsto funcionamento em esquema especial nesta terça-feira por conta da comemoração em torno do Dia dos Crianças, o que geralmente movimenta a economia.

Segundo o Sincomércio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista) de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, lojas pequenas, como de bairros, por exemplo, onde só o dono trabalha, ou os sócios, podem abrir normalmente sempre, desde que não convoquem funcionário.

O sindicato não determina horário, apenas negocia o trabalho. O horário é definido pelas associações comerciais. Geralmente, são negociados autorização de três feriados por ano, de acordo com a solicitação de cada município.

Para o feriado de 12 de outubro, as lojas de Americana estão autorizadas a trabalhar, porém, pelo calendário da associação comercial, as lojas não abrirão. Em Nova Odessa, o trabalho não é autorizado. E Em Santa Bárbara, é autorizado só o trabalho em lojas de brinquedos ou moda infantil.

“Quando a gente fala em ‘autorizado’ nos referimos ao trabalho e não abertura. Quem regula abertura é a prefeitura. Acontece que CLT não permite trabalho em feriados sem negociação sindical. Então existe acordo entre o Sincomércio e os sindicatos dos empregados para poder abrir neste dia”, explica a assessoria do Sincomércio.