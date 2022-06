Comércios de Americana e Santa Bárbara ficam fechados no feriado

Na saúde, as UBSs estarão fechadas nas duas cidades entre esta quinta e a próxima segunda-feira

Os comércios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste ficam fechados amanhã, feriado de Corpus Christi, mas voltam a funcionar normalmente na sexta, das 9 às 18 horas, e no sábado, das 9 às 15 horas em Americana, e das 9 às 14 horas em Santa Bárbara.

Já os serviços administrativos das prefeituras dos dois municípios encerram o atendimento hoje e retornam na próxima segunda. Aqueles considerados essenciais, como guarda, prontos-socorros e plantão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) serão mantidos no feriado prolongado.

Na saúde, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas nas duas cidades, de quinta a segunda-feira.

Em Santa Bárbara, o Centro de Exames e Diagnósticos, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), bibliotecas, espaços culturais e o Desenvolve Santa Bárbara permanecem fechados amanhã e sexta, assim como a Biblioteca Municipal de Americana, o CCL (Centro de Cultura e Lazer) e o OMA (Observatório Municipal).

No município barbarense, funcionam normalmente os parques Tom Leite, Panambi, Arnaldo Boaretto, Mollon, 31 de Março, Vila Brasil, Taene, dos Ipês e dos Jacarandás. Em Americana, essas áreas também abrirão normalmente. O Parque Ecológico, das 8 às 16 horas, e o Jardim Botânico das 6 às 17 horas.

O Tivoli Shopping abre durante o feriado. As lojas e quiosques atendem das 14 às 20 horas, e a praça de alimentação ficará aberta das 11 às 22 horas. Na sexta, sábado e domingo o centro comercial funciona em horário normal.

BANCOS. De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências fecham na quinta, mas voltam na sexta. Contas como água, energia e telefone, e carnês com vencimento em 16 de junho poderão sem pagos, sem acréscimo, na sexta.

