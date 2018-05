Comércio sente lado ‘psicológico’ da greve na RPT

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A greve dos caminhoneiros completou quatro dias nesta quinta-feira com impacto direto no abastecimento de alguns produtos. Se por um lado faltam combustíveis e alimentos como frutas e legumes, de outro o comércio começa a sentir os efeitos “psicológicos” do movimento. Os lojistas até têm estoque para atender os consumidores, mas a insegurança tem feito com que as pessoas “adiem” a decisão de comprar.

“Dei uma volta no comércio e vi poucos carros circulando pela rua. As pessoas se resguardam, não andam atoa. O comércio está devagar, quase parado”, afirmou o presidente da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Antonio Roberto Bonamim. “Não dá pra quantificar, mas está afetando. O movimento está retraído porque tudo o que traz insegurança faz o consumidor cortar o consumo. Com a falta de combustível fica tudo muito pior, porque as pessoas estão adiando a ida às compras por conta disso. Bastava caminhar hoje (ontem) pelo Centro de Americana para notar que o trânsito estava menor”, relata o presidente da Associação Comercial de Americana, Dimas Zulian.

Nos supermercados, a situação é parecida. Com a exceção do setor de hortifruti, as principais redes que atendem a RPT (Região do Polo Têxtil) ainda possuem bons volumes de mercadorias. “O que tá faltando agora são marcas específicas de algum produto. Agora, certamente, se isso não acabar amanhã (hoje) vai começar a faltar o produto em si. Não pode haver desespero por parte do consumidor. Se todo mundo fizer uma corrida para reabastecimento de alimentos, vai acontecer o que aconteceu com o combustível: acabar” aponta o diretor do setor supermercadista da Acia (Associação Comercial e Industrial de American), Marcos Cavichiolli.

INDÚSTRIA. Na indústria, a montadora de veículos Honda anunciou a suspensão de sua produção na planta de Sumaré por conta da falta de entrega de peças e de caminhões para o transporte dos carros montados.

O presidente do Sinditec (Sindicato das Indústrias de Tecelagem, fiação, linhas, tinturaria, estamparia e beneficiamento de fios e tecidos de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré), Dilézio Ciamarro, disse que o segmento espera uma solução para o impasse para evitar que as empresas adotem “medidas mais duras” como a redução de turnos ou até férias coletivas. “O abastecimento de fios nas indústrias é praticamente semanal. O pessoal está contando que isso se resolva rápido para não ter de tomar uma medida drástica, como redução de turno ou férias coletivas. Já tem linhas começando a faltar matéria-prima. Nós torcemos para uma solução rápida. Todo mundo fez a sua lição de casa. Cortou gastos, se adequou. Você não vê isso por parte do governo! Ficar aumentando impostos não é a solução”, disse o sindicalista.