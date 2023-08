Comércio prevê alta de até 6% nas vendas para o Dia dos Pais

O volume de vendas para o Dia dos Pais 2023, que será comemorado no próximo domingo, dia 13, deve ser até 6% maior em relação à mesma data no ano passado. O percentual foi estimado pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara). A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) acredita em uma alta de 5,5%.

O vice-presidente da entidade em Americana, Evandro Barizon, afirma que a expectativa é melhor em relação ao ano passado, por conta da estabilização do emprego. De acordo com ele, o poder de compra dos consumidores também aumentou. Pesquisas no comércio central e nos bairros indica que o valor médio dos presentes no município deve ser de R$ 190.

Comerciantes esperam alta nas vendas em relação ao ano passado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“O mercado de rua está aquecido, muitos estão procurando o comércio perto de casa ou na região central. E as vendas on-line também permanecem crescente”, disse.

Barizon orienta os lojistas a se atentarem à capacidade de pagamento do consumidor. “A venda no cartão de crédito é sempre mais segura, mas o comerciante deve ficar atento à necessidade de parcelamento do cliente, para que consiga um valor mensal que caiba no bolso. Outra dica para aumentar o valor de venda é investir em combos de produtos, por exemplo, uma camiseta mais calça e um par de meia”, sugere.

José Antônio Camacho, da loja Rafael Magazine, em Americana, acredita em um aumento de 5% nas vendas. “As pessoas já estão comprando os presentes, mas acredito que o movimento deve ser mais intenso na sexta e no sábado”, comentou.

O proprietário da La Salete Joias e Relógios, Germano Pavan Neto, também está otimista. “Toda data comemorativa é uma oportunidade a mais para as vendas no comércio. Acredito que teremos uma semana positiva, independente do segmento, mas é importante que os empresários aproveitem o movimento para atrair os clientes com promoções”.

Em Americana, o comércio funcionará das 9h às 20h na sexta-feira e das 9h às 18h no sábado. A cada R$ 50 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer ao “Espetáculo de Prêmios” organizado pela Acia. As lojas participantes estão identificadas com cartazes.

O próximo sorteio será realizado no dia 31 de agosto. Os prêmios serão uma moto Meteor 350 Fireball Royal Enfield zero km, um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S22 e um notebook Dell Inspiron.

Com expectativa de vender até 6% a mais do que no ano passado, a Acisb premiará os consumidores com 15 vale compras no valor de R$ 500 cada um. E também funcionará em horário especial. Na sexta-feira, as lojas ficarão abertas das 9h às 22h e, no sábado, das 9h às 18h.

“Estamos apostando em um crescimento nas vendas muito por conta do bom momento do comércio local, que proporciona várias opções de presentes para o Dia dos Pais”, conclui o presidente da entidade, Ricardo Fernandes Betin.