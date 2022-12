Comércio passa a abrir à noite em Americana e Santa Bárbara

Em Americana, funcionamento será ampliado a partir do dia 7 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As associações comerciais e industriais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste já definiram os horários especiais do comércio por conta das comemorações do Natal.

Em Americana, a Acia anunciou que os horários especiais começarão no dia 7 de dezembro. Em dias de semana, o comércio funcionará das 9h às 22h. Nos sábados, dias 10 e 17, os estabelecimentos ficarão abertos das 9h às 18h. Nos domingos, dias 11 e 18, das 9h às 15h. Por fim, na véspera do Natal, 24, o horário será das 9h às 17h.

Por sua vez, em Santa Bárbara d’Oeste, a Acisb programou o início do “Horário de Natal” em 5 de dezembro. Assim como em Americana, o comércio permanecerá aberto nos dias de semana das 9h às 22h.

Nos sábados, 10 e 17, das 9h às 18h.

Apenas um domingo terá funcionamento do comércio, dia 18, das 9h às 15h. E no dia 24, véspera do feriado, os estabelecimentos ficarão das 9h às 18h.